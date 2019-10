El once del Real Madrid de Zidane contra el Granada

El Real Madrid de Zidane recibe en el Bernabéu al sorprendente Granada, el equipo recién ascendido que le puede quitar el liderato al Real Madrid. Zidane sabe que sus jugadores tienen que dar una imagen muy distinta de la que se vio contra el Brujas en el último encuentro de la Champions, aunque no parece que vaya a hacer muchos cambios el francés en el once.

Areola: Con Courtois aún no recuperado de sus problemas estomacales, el segundo guardameta va a jugar su segundo partido como titular en la portería.

Carvajal: Es de los que más kilómetros recorre, pero el Real Madrid le necesita.

Ramos: Estuvo despistado frente al Brujas, aunque luego marcó un gol. No va a descansar todavía.

Varane: Tampoco está en su mejor momento, pero no parece que Zidane prefiera a Militao.

Militao: Nacho está lesionado y Marcelo no se ha entrenado.

Kroos: Junto a Casemiro, está sumando más minutos que nadie, se supone que será titular.

Casemiro: A no ser que Zidane le dé descanso y juegué ahí con Valverde.

Modric: Es el centro del campo habitual, aunque James ya está listo y también puede tener minutos Isco. Habrá que ver si Zidane quiere tocar algo.

Bale: Tras no estar convocado contra el Brujas, vuelve a la titularidad. Lucas Vázquez lo verá desde el banquillo.

Benzema: Un titular indiscutible.

Hazard: Pese a que no está teniendo suerte, no va a salir del once.