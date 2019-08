El plan de Valverde para encajar a todas sus estrellas

Se acabó la pretemporada del Barcelona, un mes y medio en el que el equipo azulgrana no ha contado ni un minuto con Leo Messi. Cuando el argentino volvió de vacaciones, después de haber disputado la Copa América, se lesionó en el primer entrenamiento en el sóleo de la pierna derecha, una zona que está debajo del gemelo, algo escondida, con la que hay que tener cuidado porque es muy traicionera: cuando parece que estás recuperado y fuerzas, te rompes de nuevo. La presencia del «10» en el estreno de Liga ante el Athletic Club el viernes está en el aire. Los riesgos que se tomarán serán mínimos y a día de hoy lo más probable es que descanse. Lo que no está en el aire es el papel que va a tener Leo a lo largo de la temporada: va a ser el líder del equipo, el referente, como desde hace más de una década. Contra él no hay competencia y salvo que Valverde se invente un esquema algo suicida, que es poco probable que suceda, otras tres estrellas van a pelear por dos puestos: Luis Suárez, Griezmann y Dembélé. Y todos han tenido un rendimiento óptimo durante la preparación. A ellos se podría unir Coutinho, si finalmente no se encuentra una salida para el brasileño, opción que cada vez es más complicada. La elección es el «problema» al que tiene que enfrentarse Valverde. Pero por eso le pagan, como suele decir él. «Los problemas serían no tenerlos. Si no los tuviera, sí tendría un problema. Si los tengo ya sólo es una cuestión matemática y de poner 11 en el campo», defendió el técnico.

La opción más arriesgada es la de poner a los cuatro. No es imposible. Con un dibujo de 4-4-2, Luis Suárez y Messi estarían en ataque y Griezmann y Dembélé en los costados. La duda de esta fórmula estaría en el equilibrio. Los dos jugadores franceses tendrían que prestar más atención de la habitual a las tareas defensivas y correr también para atrás para hacer ayudas. El sacrificado en este caso sería un centrocampista: Rakitic, De Jong, Busquets... Todas las demás fórmulas acaban con una de las figuras en el banquillo. «Ya veremos cuando esté Leo qué es lo que ocurre, pero la posibilidad de que Griezmann pueda jugar de delantero y en la banda para nosotros es bueno, aunque pisa más área. Es un perfil diferente al de Dembélé, que es más extremo, o Coutinho, que es más delantero o centrocampista», explicó el Txingurri. Griezmann ha ido de menos a más en la pretemporada y lo cierto es que su rendimiento ha mejorado cuando ha tenido a Luis Suárez a su lado. Jugando como «falso 9» hacía bien el juego rápido, de espaldas, tocando de primeras, pero le costaba generar ocasiones. Curiosamente, cuanto más lejos del área, más cerca del gol ha estado. Ha mezclado bien con Luis Suárez, que tiene a su favor para ser titular el peso de llevar varias temporadas en el club y de su rendimiento en el campo, tanto histórico como inmediato. Este verano, pese a que se incorporó tarde al equipo, el uruguayo ha marcado tres goles en tres partidos: uno al Arsenal y dos al Nápoles en el último encuentro. Contra los italianos en el primer duelo disputó 45 minutos y se quedó en blanco. Lo de Dembélé, más allá del tanto que logró, son las sensaciones. La capacidad de desborde, de salir por un lado y por otro, y la velocidad que muestra cuando tiene espacios, le hacen un futbolista de los pocos que quedan. Están en peligro de extinción los regateadores. Eso sí, a veces lo suyo es potencia sin control y le falta serenidad en los metros finales. Tiene sólo 22 años.

También en el centro

El problema de la elección que tiene Valverde en el centro del campo también sucede en otras partes. Otro de los futbolistas que ha salido reforzado de la pretemporada ha sido De Jong. El holandés aporta su espíritu joven, su fútbol de toque y su inteligencia táctica. Valverde apenas le ha puesto de titular en los cinco partidos de pretemporada. Contra el Nápoles se llevó los elogios de compañeros y rivales. Actuó de mediocentro y dejó en el banquillo a Busquets. También ha jugado en la posición de interior, pero con Busi apenas ha coincidido 24 minutos de los 540 de actividad del equipo. Está claro que no son incompatibles, pero es una fórmula poco usada por el entrenador barcelonista. «Los planes que tengo para él [De Jong] son los mismos que para los demás. Hay competencia en el equipo, también en el centro del campo, pero ha demostrado que es un gran jugador y un gran fichaje. Puede moverse como mediocentro y de interior, porque tiene un gran despliegue», subrayó Valverde.

La duda de los centrales

Y en defensa Umtiti y Lenglet parten con el contador a cero en la zona central. El curso pasado, el segundo le ganó el puesto al primero para ser el acompañante de Piqué.