El Real Madrid no deja de trabajar en los fichajes y en el futuro. Tanto inmediato como el del próximo verano. Son varios nombres los que están sobre la mesa del conjunto blanco sobre todo para el centro del campo.

Eriksen: Es un jugador, que por su precio (cero en verano) es el más apetecible. Un centrocampista con experiencia, que ha estado en la agenda de todos los grandes y que tiene ambición de probar cosas nuevas, con nuevas ambiciones. Otro plan es ir a por el futbolista en enero, que habría que pagar, pero mucho menos de su valor.

Van de Beek: Si no llegó este verano fue porque Zidane consideró que no hacía falta, que lo que tenía era suficiente para afrontar la temporada. El jugador del Ajax ya ha dejado claro que en enero no se va a mover porque quiere acabar la temporada en Holanda y en verano probablemente llegar al Real Madrid.

Pogba: Que no se le haya podido fichar este verano no significa que no lo vaya a intentar el Real Madrid el próximo. Es el centrocampista que de verdad quiere Zidane y cada año que pasa juega a favor del Real Madrid y más si el Manchester contiúa en caída libre como hasta ahora.

Odegaard: Su temporada en la Real Sociedad no ha podido empezar mejor, como si hubiera llegado a la madurez para demostrar que sí va a ser el jugador que tanto apuntaba y por el que se pegaron todos los grandes. Pero el plan acordado con la Real Sociedad es que esté dos años en Anoeta y después, acabe definitivamente en el Real Madrid

Ceballos: Tiene que demostrar en el Arsenal que está listo para jugar en el Real Madrid. Sus últimas declaraciones dejan claro que no tiene excesivo apego al conjunto blanco porque quería minutos y no los tenía. Su cesión es hasta el próximo verano. Depende de él ganarse un sitio en un centro del campo que promete competencia.

Lo que tiene claro el Real Madrid es que para efectuar cualquier operación, tanto en verano como en verano, necesita que haya movimientos. Si algún futbolista se marcha buscando minutos en la ventana de invierno, entonces podría intentarse algún fichaje. Pero si no, pocas cosas se pueden hacer.