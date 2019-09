El fútbol da tantas vueltas y a una velocidad tal que hace una semana el Real Madrid parecía un equipo moribundo y Zidane un entrenador bajo sospecha y, sin embargo, mañana llega al Wanda como líder de la Liga, con ganas de dar un golpe de mano importante en campo rival y con Zidane alabado por su capacidad para sacar rendimiento a toda la plantilla. El francés se copia a sí mismo y vuelve al plan que mejor resultado le dio cuando ganó la Champions y la Liga utilizando toda la plantilla a lo largo de la temporada.

En abril de 2016, por ejemplo, el Real Madrid jugó los cuartos de final de la Champions contra el Bayern y en el choque siguiente, en Liga, en El Molinón, sólo repitieron los centrales: Ramos y Nacho. Contra Osasuna Zidame cambió a ocho jugadores, incluido el portero titular. Sólo repitieron, del encuentro en Sevilla, Sergio Ramos, Kroos y Casemiro, para los que no ha tenido recambio por la lesión de Modrid e Isco. Se ha criticado mucho al francés por no hacer cambios en el once, pero ahora, con un poco de calma, con cierta estabilidad en el primer equipo, está empezando a mostrar los resultados de su planteamiento. Por eso es tan importante el choque de mañana: si el Real Madrid da una buena imagen, si consigue una regularidad que tanto le ha faltado, Zidane se sentirá muy reforzado en sus ideas.

Hasta ahora, el entrenador francés ha utilizado 23 jugadores en lo que llevamos de temporada. El Atlético de Simeone ha jugado con 21 y el Barcelona ha empleado 20. Es verdad que el conjunto blanco ha sufrido muchas bajas por problemas musculares, pero por eso quería Zidane una plantilla profunda, donde el escalón entre los titulares y los teóricos suplentes no fuese excesivo.

En su tercera temporada, cuando en invierno la situación en La Liga se torció, el entrenador francés tomó una decisión: se fiaría de los más veteranos, por eso, durante esa temporada, ni Ceballos ni Llorente tuvieron oportunidades y quizá por eso Zidane decidió no contar con ellos este curso y sí quedarse con un futbolista como Valverde.

El entrenador ha insistido a su vestuario asegurando que no hay plan A o plan B, que todos forman parte del proyecto y que en cualquier momento alguien se puede quedar sin jugar si lo considera necesario para el equipo o si piensa que para determinado encuentro es mejor un futbolista que otro. A veces prefiere jugar por las bandas y cambia de sistema y de nombre o a veces considera necesario que el equipo se agrupe por el medio y su apuesta es otra.

Así, aunque está claro que hay unos fijos para las grandes citas, hay otros jugadores que pueden pasar de quedarse fuera de la convocatoria a ser titulares o a ser decisivos, como sucedió con Vinicius o Rodrygo, las dos grandes noticias del choque contra Osasuna.

Ambos saben que no van a ser titulares en los choques importantes porque en ataque Bale, Hazard y Benzema parecen el trío inamovible y los más seguro es que los tres jueguen en el Wanda, pero ambos, Rodrygo y Vinicius necesitan demostrar a Zidane que son válidos para las entreguerras como la de Osasuna. Zidane estaba especialmente contento con su partido del pasado miércoles. Se le veía satisfecho y elogió la actitud y el talento de ambos. El objetivo de Zidane es recuperar a Vinicius, que empezó el curso con otro talante, sin la estrella con la que emergió en el invierno de este año. Había perdido la protección de la grada del Bernabéu y ese es un momento muy cruel por el que antes o después pasan todos los jóvenes. Lo que sucede es que con sólo 19 años, con Vinicius va todo muy rápido. Una vez subido al proyecto común, Zidane sabe que tiene ahí un jugador que le puede dar mucha profundidad y regate para dinamizar los partidos. El brasileño ha demostrado sus ganas de mejorar entrenando constantemente el tiro en los entrenamientos.

Rodrygo dio un paso adelante para posicionarse en el primer equipo. Pero es un futbolista, como, por ejemplo, Odriozola o Nacho, que va a entrar y salir de las convocatorias. Lo mismo sucede con Brahim, el último por entrar en la rueda de Zidane. Pero el plan está en marcha y antes o después entrará.