El Real Madrid alza la voz en la Euroliga desde el principio

La Euroliga se ha inventado para que en la primera jornada del torneo se pueda catar un partido del nivel del Madrid-Fenerbahçe. En los albores de una temporada que se supone salvaje el equipo de Laso superó al de Obradovic en un choque que no sería extraño que se repitiera dentro de siete meses y medio en la Final Four de Colonia. Ganó un Madrid muy reconocible. Hay jugadores como Campazzo (14 puntos y 7 asistencias) o Rudy (10 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y otra vez decisivo atrás) que han llegado con la inercia del Mundial y el núcleo duro de la plantilla está a un nivel que obliga a mirar el calendario para confirmar que está empezando octubre. El Madrid fue superior.

En el Fenerbahçe no estaba Vesely, su referencia interior. Y en el Madrid sí estaba Tavares. Laso apostó por uno de esos quintetos que el madridismo ya se sabe de memoria. Con Campazzo, Rudy, Taylor, Randolph y Tavares el muro blanco estaba construido. Con el equipo bien armado atrás, el ataque fluye. El dominio de salida fue aplastante. No habían pasado ni tres minutos y Zeljko Obradovic ya estaba desgañitándose en el banquillo. En el ecuador del primer cuarto, el técnico serbio ya había pedido el primer tiempo muerto y la broncas volaba. Y es que el Madrid despegó como si no fuera la primera jornada. Taylor apareció como un cohete. Anotó 12 puntos sin fallo en seis minutos y el equipo de Laso convirtió al Fenerbahçe en una marioneta. Los turcos salían a perdida por minuto con el primer cuarto ya avanzado (19-4, min 6). El Madrid era una máquina engrasadísima. Había mucho criterio para mover la pelota e hiperactividad atrás. El saldo fue de 30 puntos sumados en el primer cuarto. Y si la diferencia no fue escandalosa fue gracias a la aparición de De Colo y a que los turcos frenaron la sangría de pérdidas.

La vida sin Tavares no es tan cómoda. Sin su sombra, el rival descubre que puede atreverse a hacer cosas que antes no hacía. Laso recurrió a un quinteto bajito con Deck y Mickey como interiores. Y el Fenerbahçe empezó a encontrarse a gusto y supo cuidar las posesiones. No hubo más pérdidas antes del descanso y poco a poco la ventaja, que había sido de 15 puntos, empezó a esfumarse. De Colo, con 16 puntos al descanso, tomó los mandos de la nave y encontró en Williams al mejor secundario. El estadounidense excompañero de Ricky en los Timberwolves y número dos del draft, es un jugador muy aprovechable en manos de Obradovic. Cuando los árbitros decidieron que querían tener más protagonismo, el Madrid ya se atascó sin remedio. El equipo cerró el segundo cuarto anotando sólo 13 puntos y si siguió por delante fue gracias a su salida en tromba.

Para volver a la mejor versión fue necesario que el Fenerbahçe se pusiera por delante (43-44). La alarma hizo recuperar la intensidad al quinteto de salida. Los puntos de Randolph y el tercer triple de Rudy sin fallo propulsaron un parcial de 13-1 (56-45). Fue la escapada buena porque el acierto exterior fue frecuente y porque De Colo estuvo controlado por Taylor. Sin la referencia del francés, el Fenerbahçe recurrió a Williams para no despeñarse y llegar con opciones de pelea al último cuarto.

Laso volvió a apostar por un quinteto de bajitos y la historia se repitió. El equipo dejó de anotar con fluidez. Con Laprovittola inmerso en el proceso de adaptación a sus compañeros, el Madrid volvió a bloquearse. Kalinic y Williams hicieron de De Colo, que acabó con 7 pérdidas, y con tres minutos por delante estaba todo por decidir (73-73). Reapareció el quinteto del Madrid que había generado más problemas a los turcos y, con Campazzo como líder, tuvo que volver a ganar el partido.

81. Real Madrid (30+13+21+17): Campazzo (14), Rudy (10), Taylor (19), Randolph (15) y Tavares (8) -quinteto titular- Llull (2), Causeur (0), Mickey (9), Deck (4) y Laprovittola (0).

77. Fenerbahçe (21+21+13+22): Westermann (0), De Colo (22), Datome (0), Williams (19) y Ahmet (2) -quinteto titular- Stimac (4), Melih (8), Kalinic (13), Sloukas (5) y Ali (4).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Latisevs (Let) y Difallah (Fra). Eliminado Kalinic. Técnicas al banquillo del Real Madrid y Kalinic.

Incidencias: 10.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga.

1ª jornada: Khimki, 89-Maccabi, 83; Panathinaikos, 87-Estrella Roja, 82; Bayern Múnich, 78-Armani Milán, 64; Real Madrid, 81-Fenerbahçe, 77; Zalgiris Kaunas-Kirolbet Baskonia (19:00); Anadolu Efes-Barcelona (19:30); Alba Berlín-Zenit (20:00); Asvel Villeurbanne-Olympiacos (20:45) y Valencia-CSKA Moscú (21:00). (Todos en DAZN).