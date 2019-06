El Real Madrid despega ante el Valencia camino de la final

La cuenta atrás para que el clásico decida el título de la ACB ya ha comenzado. El Madrid y el Barça se están citando en la distancia desde la final de la Copa del Rey. Los de Laso dieron el primer paso con una contundente victoria ante el Valencia. Fueron más de 20 puntos de ventaja para los locales en un partido que a los de Ponsarnau les llegó demasiado pronto. Hace 48 horas el Valencia estaba pegándose con el Unicaja para medirse con el Madrid en semifinales. Los blancos ya estaban pensando cómo alcanzar una nueva final de la Liga Endesa. Y el comienzo reveló que los de Ponsarnau no habían terminado de digerir la eliminatoria ante los malagueños. No habían pasado cinco minutos y el marcador reflejaba un rotundo 20-7. El Madrid despegó a lo grande. Como en sus mejores noches. Cada ataque era una oleada contra el aro rival. «Hemos movido muy bien la pelota y hemos estado acertados en los tiros de fuera. Ahora se trata de intentar matar el partido cuanto antes», revelaba Llull a Movistar + en el descanso.Cada jugador del Madrid encontró siempre un compañero bien situado y los triples cayeron como si fueran bandejas. Randolph –llegó a estar en un sideral 6/6 en triples– y Taylor se repartieron los aciertos y la intensidad atrás fue tal que ni siquiera hizo falta que Tavares resultara decisivo. Los robos hicieron la función que en otros partidos fue responsabilidad de la intimidación del gigante caboverdiano. El ritmo de los de Laso fue tal que poco importó una tímida aproximación del Valencia al final del primer cuarto (26-18). Salió Llull y conectó otro triple (8/14 era la estadística de los blancos desde la línea de tres al descanso), pero el que volvió a dinamitar el partido fue Causeur. El francés lleva algo más de un mes que es una pesadilla para todos los rivales. Su función de microondas es la que realizaba en otros tiempos Jayce Carroll. El papel que ha perdido el de Wyoming lo ha ganado el francés. Su producción y las pérdidas del Valencia llevaron las diferencias hasta los 18 puntos (41-23 y 44-26).Y como el Madrid no frenó, el Valencia se olvidó del partido mediado el tercer cuarto. Más triples, más mates, más contraataques, un parcial de 16-0, Llull que sonreía... Con más de 30 puntos de diferencia (70-38) todo el mundo empezó a pensar en el capítulo del sábado con más de un cuarto por delante. La historia refleja que las series de playoff entre los dos equipos se han resuelto siempre por 3-1. El Valencia está obligado a reactivarse si quiere que su temporada siga siendo sobresaliente. Ha llegado a la semifinal sin presión después de haber ganado la Eurocopa y haber logrado el billete para la Euroliga. Todo lo contrario que el Madrid, que necesita un título para no cerrar su primera temporada de la «era Laso» en blanco.

94. Real Madrid (26+22+26+20): Campazzo (5), Rudy (5), Taylor (10), Randolph (24) y Tavares (2) -quinteto titular- Causeur (11), Ayón (6), Deck (2), Llull (9), Thompkins (8), Reyes (4) y Carroll (8).

72. Valencia (18+15+13+26): Vives (8), San Emeterio (6), Sastre (5), Thomas (10) y Tobey (5) -quinteto titular- Dubljevic (8), Abalde (2), Van Rossom (3), Doornekamp (15), Layberie (2), Martínez (8) y Diot (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Cortés y Oyón. Sin eliminados.

Incidencias: 8.733 espectadores en el WiZink Center. Primer partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa

Primeros partidos: Real Madrid, 94-Valencia, 72 (1-0) y Barcelona Lassa-Tecnyconta Zaragoza (21:00, #Vamos).