El último ataque del agente de Bale a Zidane

Mientras el futuro de Bale se resuelve, el agente del futbolista aprovecha la más mínima oportunidad para seguir lanzando mensajes, principalmente contra Zinedine Zidane. El técnico fue duro después del duelo con el Bayer Múnichn cuando dijo que si el galés se marchaba "mañana, mejor para todos", pero después ha suavizado su discurso y en los últimos partidos ha comentado: "Está con nosotros y ha jugado. Ya veremos". Pero Jonathan Barnett, el representante del delantero, no rebaja el tono. Si primero dijo que Zidane era "una vergüenza", ahora, en el medio francés "Journal du Dimanche" ha asegurado: "Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la hubo".

Barnett también amenazó hace poco con que Bale sólo se iría si había una oferta que le interesara y que podría quedarse en el Real Madrid hasta cumplir su contrato, en 2022. Pero la realidad es que la situación es insostenible y el futbolista se va a acabar marchando. Siguen las negociaciones con equipos de China.