El emotivo mensaje de admiración de Stroll a Fernando Alonso

Aston Martin es una de las grandes revelaciones de esta temporada. El secreto de ello radica en la buena amistad entre sus dos pilotos. Tanto Alonso como Stroll ya han demostrado tanto en lo deportivo como en lo profesional que se tienen un gran respeto mutuo. La prueba de ello es que Fernando siempre destacó el potencial de Stroll, mientras que éste último únicamente ha tenido gestos de elogio hacia el piloto español.

Fernando Alonso ya lleva seis podios y esto solamente es un motivo más de entusiasmo para su compañero. "Fernando está rindiendo a un gran nivel durante toda la temporada y está mostrando un rendimiento sobresaliente cada semana. Hay carreras en las que he sacado el máximo del coche, pero él era un poco más rápido. También he estado por delante de él un par de veces y estoy muy orgulloso. Está claro que está a un nivel muy alto, sin apenas errores y hay que reconocerle ese mérito", dijo Stroll en una entrevista.

"Me quedé decepcionado con el fin de semana, más que nada porque no hice una buena carrera. Estaba contento con el coche, pero había cosas que no hice en los test, como las tandas largas. No había probado el medio antes de la carrera y quizá apreté demasiado, por lo que tuve que poner el duro un poco antes de lo que queríamos. Estaba un poco frustrado, pero así son las carreras a veces", aclaró.

"Espero que volvamos a ser competitivos, creo que lo podemos conseguir. No ayudó perderme unas 250 vueltas de test en febrero y no estoy físicamente en mi mejor momento esta temporada. Sin embargo, creo que más que mi lesión, me ha hecho más daño la mala suerte que he tenido fuera de la pista", confesó el piloto de Aston Martin.

"En el mismo momento en el que me caí de la bicicleta pensaba en que iba a llegar a Barhéin, era algo que iba a suceder, no correr nunca fue una opción. Sabía que íbamos a tener un coche rápido allí, no quería que nadie pilotase en mi lugar", comentó el canadiense.