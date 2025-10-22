Entrada criminal en el Kairat Almaty-Pafos de Champions: así fue la roja directa más rápida de la competición

La Champions League regresó ayer por todo lo alto. El F.C. Barcelona se enfrentaba al Olympiacos después de vencer por la mínima al Girona, y no defraudó. El conjunto de Hansi Flick se llevó la victoria por un abultado 6-1, cumpliendo con sus deberes antes de visitar al Real Madrid este fin de semana.

Sin embargo, a pesar de que el encuentro del Barcelona junto al del PSG eran los más destacados de la jornada, todas las miradas acabaron dirigidas en el Kairat Almaty - Pafos. Ambos equipos buscaban la primera victoria en la competición, después de debutar en la máxima categoría europea el pasado mes de septiembre.

Por un lado, el Almaty llegaba sin puntuar en ninguno de sus dos encuentros, sumando dos duras derrotas ante el Sporting de Lisboa (4-1) y el Real Madrid (0-5). En el caso del Pafos, los chipriotas pudieron sacar un empate en su visita al Olympiacos (0-0) en la primera jornada, para después caer ante todo un Bayern de Múnich (1-5).

Se trataba de un enfrentamiento entre dos rivales directos, por lo que el partido prometía. Lo que nadie se esperaba era lo que sucedería a los pocos minutos de comenzar el partido.

Entrada espeluznante nada más comenzar el partido

Corría el minuto tres de partido cuando un balón aéreo sobrevolaba el centro del campo. Joao Correia, jugador del Pafos, levantó la pierna para rescatar el balón, pero se encontró con el rostro de Luis Mata, que cayó al suelo inmediatamente tras sufrir el impacto.

Una patada tremenda a la cara que hizo saltar a las asistencias de manera inmediata. Chris Kavanaghl, árbitro del encuentro, que en un primer momento dudo sobre qué tarjeta mostrar, se acercó al jugador en el suelo y, tras comprobar el duro golpe, mostró la cartulina roja.

El equipo chipriota se quedaba con un jugador menos durante todo el partido, mientras que Luis Mata pudo recuperarse del choque y continuar en el terreno de juego tras ser atendido por las asistencias médicas.

La roja directa más rápida de la historia de la Champions League

El suceso, sin quererlo, se convirtió en historia de la competición europea. Y es que al ver la cartulina roja en el minuto 3:03, el jugador del Pafos se convirtió en el receptor de la tarjeta roja más rápida en la historia de la Champions League.

La jugada batía un nuevo récord, superando la expulsión de Oleksandr Kucher del Shakhtar Donetsk en el año 2015, que recibió la roja directa en un encuentro ante el Bayern Múnich con solo 3:59 en el reloj.

Reparto de puntos en Kazajistán

A pesar de la roja, el Pafos logró sacar un valioso empate de su visita a Kazajistán. Los chipriotas, que afrontaron 87 minutos de partido con uno menos, se hicieron fuertes en defensa y no concedieron ningún gol, dejando el marcador en un sorprendente 0-0.

De esta manera, ambos equipos permanecen fuera de los puestos de clasificación. El Pafos suma dos puntos de nueve posibles, mientras que el Kairat Almaty logró el primer punto de su historia en la competición.