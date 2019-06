Eriksen abre la puerta a su fichaje por el Real Madrid de Zidane

Desde la concentración de la selección danesa, y en declaraciones al periódico "Ekstrabladet", Christian Eriksen ha abierto la puerta a su fichaje por el Real Madrid. El centrocampista del Tottenham no había dicho nada sobre este asunto hasta ahora, pero una vez terminada la final de la Liga de Campeones ha mandado un mensaje a su presidente y al del conjunto blanco para que se sienten a negociar. Su deseo, como expresa claramente en sus declaraciones, es dejar Londres y fichar por el Real Madrid de Zidane.

"Mi sensación es que estoy en un momento en mi carrera en el que me gustaría probar algo nuevo. Tengo el más enorme y profundo respeto por todo lo que ha sucedido en el Tottenham, pero he dicho que me gustaría probar algo nuevo. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante. No hay muchos equipos mejores que el Tottenham", reconocía en su entrevista mientras se prepara con la selección de Dinamarca.

"Sería un paso adelante (ir al Bernabéu), pero se requiere que el Real Madrid llame a Tottenham y diga que están interesados en mí y aún no lo han hecho, que yo sepa. Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, quedarse en el Tottenham sería una buena opción", decía Eriksen (27 años), un centrocampista ofensivo, aunque también puede jugar de mediocentro, con una gran capacidad para el último pase y el verdadero motor de este Tottenham de Pochettino.

Es el fútbolista de más talento del conjunto londinense y el creador de fútbol de ese grupo. El Real Madrid puede ahora lanzarse a su fichaje, una vez que el Tottenham ya sabe de su boca que su objetivo es salir en busca de nuevos retos, algo que por ejemplo dijo Hazard nada más ganar la Liga Europa.