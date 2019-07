España gana a Hungría (16-10) y jugará la final del Mundial de waterpolo contra EE UU

Quien esperara una semifinal cerrada entre España y Hungría se encontró con una locura en la piscina. Goles, goles y goles. Demasiados, seguro, para el gusto de los entrenadores, pero muchos más del equipo de Miki Oca, siempre por delante en el marcador y manteniendo las distancias ante los intentos de acercarse en el marcador de las magiares. Primero fue Roser Tarragó la que tomó el protagonismo ofensivo. Se cerraba Hungría para tratar de tapar a Maica o a Paula Leiton y lo aprovechaba la jugadora del CE Mediterrani. Cuando se abrieron, fue Paula quien sacó ventaja de la libertad para brillar. Hizo un gran trabajo la boya española, aunque también por ahí sufría España en la parte defensiva.

Tarragó anotó el 5-2 y puso un distancia de tres goles. Nunca más volvería a estar a uno Hungría. La selección de Miki Oca se descontroló en el final del segundo cuarto y vio cómo la renta se quedaba en dos (10-8), pero entonces llegó el momento de Judith Forca. La joven zurda destrozó la portería defendida por Gangl con tres tantos seguidos. Bea Ortiz se elevó desde lejos y puso el 14-9 antes del último cuarto. Sólo quedaba esperar a que pasaran los minutos. El trabajo estaba hecho. Hungría ya no volvería al partido, y terminó desesperada, cada vez le costaba más sumar porque además Laura Ester empezó a parar. La portera fue nombrada la mejor jugadora del partido.

Después de la locura inicial de goles el duelo se serenó y volvió más a la normalidad. España fue mejor en todas las situaciones, en el manicomio y en la calma. "Hungría tiene una gran capacidad anotadora y para ganarlas tienes que marcar muchos goles", explicó Oca su impresión de lo que había sucedido al comienzo. Lo lograron las "guerreras" y por eso disputará por tercera vez la final de un Mundial (será el viernes a las 11:30). Ganó el primero en 2013 en Barcelona, con Australia como última rival. Fue plata en el de 2017, en Budapest, contra Estados Unidos. Siempre las norteamericanas, el ogro, las grandes dominadoras. Son más altas y más fuertes y están muy preparadas técnica y tácticamente, pero la ilusión no se la va a quitar nadie a las chicas de Miki Oca. Tiene mucho mérito lo suyo y lo van a intentar, como siempre hacen. La final tiene premio añadido: aparte de la medalla de plata, como mínimo, han logrado la clasificación directa para los Juegos de Tokyo 2020, que podrán preparar tranquilamente, sin tener que pensar en preolímpicos, sin presión. "Estamos muy contentas, pero la competición no ha acabado. Vamos a por el oro. Creemos mucho en nosotras", aseguró Pili Peña. "Esto aún no ha terminado", insistió Judith Forca. El mensaje es ése: se puede.

16- España: Laura Ester, Paula Leiton (2), Pilar Peña (1), Clara Espar, Anna Espar (2), Bea Ortiz (3), Roser Tarragó (4) -equipo titular-, Irene González, Marta Bach, Judith Forca (4), Paula Crespi, Maica García y María Sánchez.

10 Hungría: Gangl, Szilagyi, Illes, Keszthelyi (2), Gyongyossy (1), Csabai, Valyi -equipo titular- Parkes (1), Gurisatti (2), Rybanska, Horvath, Leimeter (4) y Magyari.

Parciales: 5-3, 5-5, 4-1 y 2-1.

Goles: 1-0: Tarragó (p). 2-0: Tarragó. 2-1: Keszthelyi (p). 2-2. Leimeter. 3-2. Anna Espar (p). 4-2: Judith Forca. 5-2 Tarragó. 5-3 Leimeter. 6-3: Tarragó, 6-4: Parkes. 7-4: Paula Leiton. 7-5: Leimeter. 8-5: Anna Espar. 8-6: Gurisatti. 9-6: Bea Ortiz (p). 10-6: Paula Leiton. 10-7: Gyongyossy. 10-8: Gurisatti. 11-8: Judith Forca. 12-8: Judith Forca. 12-9: Keszthelyi. 13-9: Judith Forca. 14-9: Bea Ortiz. 15-9: Pilar Peña. 16-9: Maica García. 16-10: Leimeter.