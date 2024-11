España, contra su rival favorito

España solo necesita un punto para confirmar su primer puesto en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El premio es jugar en casa el partido de vuelta de los cuartos de final, que se disputará en marzo. Un punto para que Luis de la Fuente pueda quitarse problemas de la cabeza y no forzar a jugadores que llegan muy castigados por el calendario.

Son ya demasiadas las ausencias que tiene la selección, a la que le faltan Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Rodri y Lamine Yamal de los que fueron titulares en la final de la pasada Eurocopa y Luis de la Fuente no quiere forzar. Además, Morata, el capitán, no se entrenó hasta ayer con el resto de sus compañero por el protocolo de conmociones cerebrales que obliga a parar unos días antes de hacer ejercicios que puedan suponer un riesgo para la cabeza.

De la Fuente tiene en la convocatoria a Samu, el delantero del Oporto, que se estrena como internacional, pero lo más probable es que juegue con Oyarzabal en la delantera. Así ha jugado en muchas ocasiones al mando del seleccionador. Jugaba como delantero centro cuando marcó el gol que dio a España la Eurocopa el pasado mes de julio, igual que lo hizo en la Eurocopa sub’21 de 2019 en la que España fue campeona.

A todas esas ausencias se le suman los problemas gástricos de Fabián, que no pudo entrenarse el viernes con normalidad. Pero De la Fuente no piensa en hacer rotaciones para dar descanso a los futbolistas. «No. Es un partido muy importante para nosotros. Queremos ser primeros de grupo y seguir con la dinámica ganadora que tenemos y sacar el mejor equipo que podamos para ganar», dice del partido de Dinamarca. «No hacemos cábalas, no pensamos en el día después. Queremos dejar zanjada la primera posición y no tenemos otro plan», añade el seleccionador.

Enfrente está Dinamarca, una selección que siempre ha tenido problemas contra España desde que se cruzaron en la semifinal de la Eurocopa de 1984. La selección que dirigía Miguel Muñoz pasó por penaltis ante la que era la revelación del torneo.

Algo parecido sucedió dos años después en el Mundial de México. Dinamarca, que hasta entonces era una extraña en las fases finales de los grandes campeonatos, se consideraba favorita, pero se encontró con los cuatro goles de Butragueño en Querétaro.

Y la historia se repitió en la clasificación para el Mundial de Estados Unidos en 1994, cuando España dejó fuera a los daneses con aquel gol de Hierro en Sevilla después de la expulsión de Zubizarreta. En el partido de ida de aquella clasificación llegó la última derrota de España ante Dinamarca hace ya 31 años.

La selección llega con confianza al partido, pero el primer problema de la selección no llegó sobre el césped sino en el aire. La rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Dani Olmo que estaba fijada para las 20:00 comenzó con una hora de retraso porque la selección aterrizó en Copenhague 25 minutos después del horario previsto para la conferencia de prensa.

Así lo explicaba la Federación en su cuenta de Twitter. «¡Hola, Copenhague! Recién aterrizados en la capital danesa, el equipo ya se dirige al hotel de concentración. A las 20:50 (hora aprox.) arrancará la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y Dani Olmo», anunciaba la Federación sobre las 20:27 con una foto de Aymeric Laporte.

Los centrales se han llevado gran parte de la atención en los días previos al encuentro. Alrededor de Laporte siguen surgiendo rumores que hablan de su posible fichaje por el Real Madrid, aunque parece complicado. Esta misma semana Nacho ha asegurado que no volverá al Real Madrid en una entrevista concedida a la cadena Cope. Y también ha mostrado su extrañeza por no haber recibido la llamada del seleccionador después de la Eurocopa. Fue el único de los campeones disponibles al que no llamó para la primera convocatoria del curso.

La misma extrañeza genera en algunas personas la ausencia de Iñigo Martínez en la lista después de su gran temporada con el Barcelona. «Entran otros en mis planes. Es así, la respuesta es muy sencilla y, sin ningún desaire, pensamos en otros jugadores», dice. Tampoco lo llamó para sustituir al lesionado Pau Torres. Eligió a Cubarsí. «Era nuestra primera opción», dice.