Attila continúa su legado con Vodafone Giants

Amadeu Carvalho ‘Attila’ continúa un año más con Vodafone Giants al acordar su renovación con el club de esports, con el que ha logrado tres Superligas de League of Legends y numerosos trofeos y victorias que le han convertido en un jugador emblemático de la organización al tiempo que un clásico de la escena nacional y europea de los videojuegos competitivos.

No es un movimiento cualquiera, ya que el ADC portugués ha sido pieza fundamental en los éxitos de Vodafone Giants desde su llegada en enero de 2017 y su posterior regreso en 2020. Su carisma y carácter, su ambición y obsesión por ganar, así como su osada personalidad, hacen de Attila un jugador que no sabe (ni quiere) dejar indiferente a nadie.

Para conmemorar su historial en Vodafone Giants y afianzar la simbiosis entre ambas partes, Attila se ha tatuado varios símbolos del club, tal y como se aprecia en el anuncio de renovación lanzado este viernes. Lettering anterior, un guiño al glorioso pasado; escudo actual, mirada a un futuro ilusionante. Si Th3Antonio es infinito, Attila llevará a Giants en su piel, acompañado además de personajes de League of Legends.

Attila, anteriormente conocido como Minitroupax, fue integrante del último roster que subió a la extinta LCS Europea junto a Ruin, Gilius, Jiizuke y Jactroll, con Guilhoto como entrenador. El desempeño de ese equipo le llevó a Vitality, con el que jugó unos Worlds, competición a la que aspira todo profesional de esports dedicado a League of Legends.

El tirador volvió a la disciplina de Vodafone Giants en enero de 2020, ya como Attila. En total, con la entidad malacitana, ha conquistado tres Superligas, dos Iberian Cup, una Copa ECI y una ESL Masters. También ha tenido diferentes participaciones en torneos europeos de la mano de los gigantes.

De 25 años, el profesional luso formará parte del roster que en 2022 defenderá la actual condición de campeones de Superliga e Iberian Cup y que tratará de aspirar también a cotas importantes a nivel continental. Un roster que se irá conociendo en próximas fechas y que ya ha confirmado a Th3Antonio como uno de sus integrantes.

Attila destaca sobre su renovación y su tatuaje: “Giants es el primer club que confió a ciegas en mí. Me dio la oportunidad de darme a conocer al mundo cuando no tenía nombre, cuando aún tenía muchísimo que demostrar. Ellos fueron el primer peldaño de todas las escaleras que he ido subiendo a lo largo de los años, por lo que qué mejor forma de renovar con mi segunda familia que tenerlos siempre conmigo allá donde vaya”.

“Ha sido una temporada muy bonita, especial. Nunca tuve una temporada con tantos altos y bajos. Este tatuaje es una forma de recordar todo lo que he pasado con Giants. Es como una familia para mí y siempre es bueno recordar a la familia. No sé si estaré aquí toda la vida, pero sé que no lo olvidaré nunca”, añade.

José R. Díaz, CEO de Vodafone Giants, ensalza la figura del ADC: “Attila es puro ADN Giants, un ganador, que se echa el equipo a la espalda cuando toca y aparece en los momentos decisivos y no se rinde bajo ninguna circunstancia. Sabemos de su forma de ser y sus formas peculiares, pero es de la familia y será otra vez importante tras haberlo sido en una campaña que hemos cerrado de forma satisfactoria con dos conquistas”.

David Alonso ‘Lozark’, director deportivo del club, señala: “Sabemos quién es Attila, lo que nos aporta, lo que nos da, lo que nosotros podemos darle a él y sabemos bien cómo podemos competir para optimizar sus habilidades y potenciar las del colectivo. A nivel humano, es una persona comprometida que nunca te va a dejar tirado. Y eso, como ya tiene en su tatuaje, es Giants”.