Alecmolon: “Yo nunca haría un Rewind o lo terminaría si no contara con el apoyo de los creadores de contenido”

El Rewind Hispano siempre es una de los videos que más hype generan a final de año. Los mejores memes y creadores de contenido que más audiencia han recogido se suman edición tras edición con el fin de hacer un repaso a los mejores momentos de Internet.

Alecmolon, ideador de este video, pasa revista a la trayectoria del Rewind Hispano y las conclusiones que saca de este y lo que pueda venir en años futuros.

Pregunta: Tu video ya se ha convertido en un clásico de fin de año y este 2021 aspira a una de las producciones más espectaculares hasta la fecha ¿cómo has visto la evolución del proyecto hasta ahora?

Respuesta: Ha sido una evolución relativamente rápida y asombrosa. Todo esto comenzó porque decidí hacer mi propia versión del YouTube Rewind en 2017. Por aquel entonces únicamente se trataba de una simple parodia que hice en un fin de semana desde mi ordenador. La cosa es que tuvo éxito y al año siguiente decidí convertirlo en un cortometraje.

Ahí empezó el concepto del Rewind Hispano. En 2018 ya conté con la participación de algún creador importante como TheGrefg. Simplemente hacía un cameo rápido, no había más youtubers en rodaje, los protagonistas del vídeo por aquel entonces éramos yo y mi mejor amigo, ElNoot.

Al año siguiente, en 2019, las cosas se pusieron más serias porque decidí dedicar 3 meses de mi vida a que el Rewind de ese año fuera único y especial. Rubius me escribió para participar y, a raíz de eso, pude contar con mucha más participación de los creadores. Éramos mi hermano, un par de amigos locos y yo. El vídeo lo financié yo dejándome unos 6.000 euros que apenas pude recuperar porque me saltó el copyright. A partir de 2019 la calidad audiovisual, participación y equipo han ido mejorando.

Cada año ha sido más duro y complicado que el anterior. Un nuevo reto, un nuevo objetivo, siempre con mentalidad de superar al anterior, cueste lo que cueste. Pero, sin ninguna duda, esta última edición ha sido la más dura. Ha sido donde realmente he podido ver un salto enorme de calidad y organización en todos los aspectos.

P: Los streamers son uno de los grandes atractivos de rewind y según ha ido pasando el tiempo, ellos se han ido sumando casi que por sí solos al video. ¿Ha habido muchos problemas para contactar con ellos o que colaboren?

R: Siempre es complicado hablar con youtubers porque son personas muy empresariales a las que yo respeto mucho por la cantidad de fuerza de voluntad, constancia y dedicación que aplican a su trabajo. Es por ello que, como siempre van tan centrados en su rutina de creación de contenido, es complicadísimo organizar los rodajes para que cuadren con sus horarios.

ACABA DE SER PUBLICADO MI REWIND HISPANO 2021.

Os pido más apoyo que nunca en este tweet.

Link: https://t.co/okYSvQpogo

GRACIAS POR HACER ESTE VÍDEO POSIBLE.

¡¡Todos #RewindHispano2021!! pic.twitter.com/cT6dmb5M5C — Alec Hernández (@alecmolon) December 28, 2021

Al principio es más difícil todo, a todo el mundo le cuesta sumarse al carro cuando está vacío. Pero cuando empiezan los rodajes, se ve el ambiente y los buenos resultados, todo se convierte en una bola gigante de nieve.

P: Otra de las preguntas que los fans se hacen es qué hubiera pasado si los creadores de contenido, finalmente, no se hubieran sumado a participar en esta edición ¿hubiera salido el rewind de 2021?

R: Yo nunca haría un Rewind o lo terminaría si no contara con el apoyo de los creadores de contenido.

Lo bonito del Rewind y aquello que hace que funcione tan bien es justo el reunir a todos los creadores, de distintos contenidos y países, para que aparezcan juntos en algo tan grande.

Son clave fundamental para darle vida al proyecto y ahora mismo, parte de la tradición. Es lo que hace al vídeo especial.

P: ¿Cuál es el sueño de Alec de cara al posible video de 2022?

R: Mi sueño ahora mismo está cumplido desde hace años, el hecho de poder haber ido escalando y poder no solo conocer, sino trabajar con los creadores de contenido más grandes de mi comunidad, me honra. El hecho de que los propios creadores se hayan juntado para financiar un proyecto que yo me dejé la piel para que fuera real me honra.

Otra cosa que me ilusiona es poder superarme junto a mi equipo todos los años, el ver que mi equipo de DHC FILMS y yo, cada año, entregamos un vídeo mejor elaborado y producido es algo que luego analizo y me siento orgulloso.

El sueño de cada año es poder superarse y hacer cosas nuevas. Seguir subiendo el nivel y llegar a nueva gente.

P: ¿Qué expectativas tienes (en cuanto a números) de este rewind?

R: No tengo expectativas, no me gusta ponerme expectativas de mis proyectos. Simplemente me gusta estar orgulloso de mi trabajo cuando considero que está bien.

El vídeo, tenga unas cifras u otras, repercutirá en mi trabajo, pero la sensación positiva de haberlo logrado no nos la quitará nadie.

Es por ello que más que en el resultado, me gusta centrarme en estudiar el proceso. Es lo realmente bonito.