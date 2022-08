Con motivo del Día Mundial del Videojuego, la empresa especializada en la compra y venta de productos de segunda mano Cash Converters ha publicado un ranking con las cinco videoconsolas retro más vendidas en España.

Según la empresa, los videojuegos y las consolas son unos de los productos de segunda mano más vendidos en España. Uno de los motivos es que el ahorro estimado que supone frente a producto nuevo va desde un 40 hasta un 77%.

Además, el mercado de segunda mano permite a los amantes de las videoconsolas encontrar algunas de las ediciones más exclusivas o ejemplares de edición limitada. ‘La exclusividad de estos dispositivos se debe a que en su momento se fabricó un número limitado de unidades y, por supuesto, al valor que genera el paso del tiempo sobre ellos’, explica Karla Pantoja, Product Manager de videoconsolas y videojuegos de la compañía.

El perfil del comprador de este tipo de videoconsolas suele ser mayoritariamente hombre, de entre 25 y 40 años. Se trata de un público que tuvo su primera videoconsola a principios de los años 90 y que no han crecido con el juego en línea, sino que jugaban solos o acompañados por sus familiares o amigos.

Estas son las cinco videoconsolas retro más vendidas en España:

1. Super Nes Classic Mini

Esta edición salió al mercado en 2017 y es la videoconsola retro más buscada del mercado de segunda mano. Super Nes Classic Mini incluye 21 clásicos preinstalados, entre los que se encuentran los más representativos de los 80. La selección de juegos incluye también algunos clásicos atemporales de sagas emblemáticas como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid y F-ZERO.

Adicionalmente, incluye dos mandos. Cómo el resto de las versiones, la conexión a la televisión se hace con el cable HDMI y los mandos vía USB.

2. Nintendo NES Classic Mini

NES Mini fue la primera versión miniaturizada que Nintendo lanzó de su primera videoconsola de sobremesa en el año 2016. El lanzamiento fue un éxito, la demanda fue muy superior a la oferta, y el producto se agotó en pocos días.

El dispositivo se conecta al monitor o televisión mediante un cable HDMI e incluye un mando de la mítica NES. La videoconsola contiene 30 de los títulos más exitosos de Nintendo como Dr. Mario, Bubble Bobble, Pac-Man, The Legend of Zelda, Metroid y muchos más.

3. Game & Watch: Super Mario Bros

Es un must have para los fans de esta mítica saga de Nintendo. La consola Game & Watch original salió a la venta en Japón en 1980 y fue la primera consola portátil de Nintendo. Este dispositivo cuenta con una autonomía que promete hasta ocho horas de uso e incorpora un puerto USB Tipo C.

También, fue el lugar dónde debutaron algunos de los personajes más famosos de los videojuegos como Super Mario Bros o Luigi. Game & Watch permite saltar sobre precipicios, pisotear a los Goombas e introducirse en tuberías como en los viejos tiempos.

4. Sony PlayStation Classic

Se trata de una de las consolas más famosas de la historia de los videojuegos. Generación tras generación, la PlayStation sigue ofreciendo toneladas de horas de diversión. Su versión mini es fácil de transportar, incluye dos mandos y se conecta al monitor mediante cable HDMI.

Esta edición cuenta con una gran cantidad de videojuegos entre los que se encuentran: Tekken 3, Grand Theft Auto, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Rayman.

5. Sega Mega Drive Mini

Sega también decidió hacer un guiño a sus seguidores más nostálgicos y en 2019 sacó al mercado una edición de la mítica Sega Mega Drive. Esta versión, un 55% más pequeña que la primera, se conecta mediante cable HDMI y viene con dos mandos que se conectan a través de puertos USB. Además, cuenta con 40 juegos como Sonic The Hedgedog o Street Of Rag, Street Figther o Alex Kidd in the Enchanted Castle.