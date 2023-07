DreamHack Valencia reúne a más de 65.000 personas en su décimo tercera edición

Valencia ha acogido por décimo año consecutivo una nueva edición de DreamHack, el mayor festival de videojuegos y ocio digital de España, y uno de los más importantes de Europa, que se ha celebrado en Feria Valencia entre los días 7 y 9 de julio. El pistoletazo de salida oficial se dio el mismo viernes de la mano de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que recorrió Feria Valencia junto a Arturo Castelló, CEO de Encom Games, empresa organizadora de DreamHack Valencia.

Durante los cuatro días de festival DreamHack Valencia ha sido visitada por más de 65.000 personas, cumpliendo así las expectativas depositadas para esta nueva edición. Una parte importante del evento es el público joven, que acude cada año a disfrutar de las competiciones de esports o acampar en la zona LAN para jugar ininterrumpidamente a sus videojuegos favoritos. De hecho, el 45% de los asistentes a DreamHack Valencia tenían edades comprendidas entre los 20 y 25 años, mientras que en la zona LAN la media de edad se mantuvo este año en los 29 años.

No obstante, hay otra parte importante del público aficionado a los videojuegos que decide disfrutar desde su hogar de algunos de los contenidos ofrecidos por DreamHack Valencia. Según los cálculos iniciales, las competiciones de esports que tuvieron lugar en el evento fueron seguidas por un total de 2 millones de personas gracias a los streaming habilitados.

Fue en la jornada del sábado cuando se consiguió alcanzar el pico durante el evento con un total de 3.276 dispositivos conectados a la red de forma simultánea y retransmisiones en 8 idiomas. Además, el pico de transferencia simultánea fue de 14,5Gbps.

El evento, que ocupó más de 30.000 metros cuadrados en Feria Valencia, ha atraído a cerca de 60 expositores, que han desarrollado actividades para que los asistentes pudieran pasar un fin de semana repleto de sensaciones. DreamHack Valencia ha contado con Intel y Monster Energy como patrocinadores principales, además del apoyo de otras marcas como Burger King y Ajuntament de Valéncia.

Para Javier Carrión, director de DreamHack Valencia 2023: “Cada edición disfruto más de todo lo que conseguimos todos juntos. Quiero agradecer a Valencia el acogernos un año más, a todos los visitantes por seguir confiando en este proyecto, a toda la gente que nos ha seguido por streaming desde sus casas y a todos los patrocinadores su presencia y su compromiso con el ocio digital. Esta ha sido una edición marcada por una gran diversidad y no me cabe la menor duda de que hemos vuelto a hacer historia dentro del mundo de los esports. Esto no acaba aquí, vamos a seguir esforzándonos para seguir estando a la vanguardia”.

Esta edición, además de contar con algunas de sus actividades clásicas como la zona LAN o los concursos de cosplay, ha incorporado una de las competiciones más importantes del sector de los esports en España, la Superliga de League of Legends (LOL). Para este gran acontecimiento se ha preparado un escenario preparado para dar cabida a 2.500 personas. Los espectadores pudieron disfrutar de 10 partidos en los que participaron los 10 mejores equipos de la liga española, como son KOI, Giants o Los Heretics.

El evento, repleto de competiciones profesionales y amateur, no solo ha apostado por juegos exitosos y de referencia, sino que también ha incorporado una zona Indie con más de treinta videojuegos desarrollados por creadores procedentes de todo el territorio español, también de ciudades como Valencia. En este sentido, DreamHack vuelve a poner sobre la mesa la importancia de potenciar la industria nacional, apoyando y visibilizando el talento español.

Esta primera edición del 2023 ha contado con una programación muy variada, incluyendo tanto competiciones de esports con videojuegos como Rocket League, Clash Royale, Fortnite o CS:GO 2 y torneos LAN, como el concierto de la youtuber y pianista Elesky, una competición de baloncesto gracias a Valencia Basket, un evento local de Pokemon GO, concursos de cosplay y hasta un concurso de danza K-pop. Durante todo el festival se han repartido más de 100.000 euros en premios que se han repartido entre más de 10 ganadores.