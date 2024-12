GAMERGY by Cecotec cierra sus puertas después de un fin de semana con más de 73.000 visitantes

GAMERGY by Cecotec, la gran fiesta del gaming y el entretenimiento inmersivo, ha vuelto a hacer historia. Más de 73.000 asistentes (en concreto 73.871, lo que supone un incremento del 6% con respecto al año anterior) disfrutaron de un fin de semana cargado de actividades de ocio y videojuegos para todos los gustos en los 27.000 metros cuadrados de los pabellones 4 y 6 del recinto ferial de IFEMA MADRID.

GAMERGY by Cecotec ha vuelto a sorprender a sus aficionados con experiencias inolvidables. En esta edición, el evento ha diseñado un programa cargado de contenidos interactivos en torno a los esports, los videojuegos, la música, el entretenimiento inmersivo y el sportainment digital, que es la fusión del entretenimiento tradicional con la cultura digital.

La decimocuarta edición de GAMERGY by Cecotec contó con una amplia cobertura en las redes sociales, con más de 75 millones de impresiones en X, Facebook, Instagram y TikTok. Más de 35 marcas de diferentes sectores formaron parte de la agenda del evento, con una amplia presencia a través de competiciones profesionales y amateurs, shows en directo, meet & greets con influencers y múltiples activaciones en sus stands. Heineken, LALIGA, Movistar, Logitech, CeraVe, Intel, Doritos o Garnier, entre otros, dieron su apoyo durante la última edición de GAMERGY by Cecotec.

Los publishers jugaron un gran papel en el éxito de GAMERGY by Cecotec con la presencia oficial de Riot Games, Bandai Namco, IGG, EA Sports, Elixir Games o Niantic, entre otros, que han contribuido a que miles de fans hayan podido disfrutar de novedades, actividades de comunidad y apasionantes eventos competitivos durante el fin de semana.

La unión perfecta entre el gaming y los deportes tradicionales

GAMERGY by Cecotec 2024 ha destacado por su vanguardista fusión del entretenimiento digital con los deportes tradicionales. Como novedad, el automovilismo se ha sumado al programa de contenidos del evento: Max Verstappen, el reciente tetracampeón del mundo de Fórmula 1, hizo una aparición especial ante los aficionados en el escenario principal para la emocionante Final Mundial Heineken® Player 0.0, en la que participaron 18 jugadores de diferentes países de todo el mundo.

Leyendas de LALIGA como Luis Figo o Carles Puyol se enfrentaron en formato físico y virtual a un equipo formado por influencers como DjMaRiiO o xBuyer: los dos conjuntos se vieron las caras en un campo de fútbol con las dimensiones del modo Rush y también pusieron a prueba sus dotes de juego a los mandos del EA SPORTS FC 25 en PS5.

Competiciones de esports

Los esports estuvieron presentes en GAMERGY by Cecotec a través de múltiples competiciones profesionales y amateur. El evento acogió el Major Enders Zone Evolution 4 con la última versión del juego TEKKEN 8 de Bandai Namco o las finales de IGG Europe League 2024, entre otros torneos. Además, el Circuito Tormenta coronó a sus campeones de League of Legends y VALORANT ante la presencia de cientos de aficionados.

Charlas formativas

El pasado viernes se llevó a cabo GAMERGY Innovation Summit, una jornada de charlas formativas que contó con la presencia de más de 6.000 asistentes, entre ellos más de 4.000 estudiantes procedentes de 27 centros educativos y 7 universidades. Expertos de algunas de las marcas y organizaciones presentes en GAMERGY by Cecotec, como Heineken, DAZN, Twitch, Madrid in Game o Fundación ONCE, compartieron sus experiencias sobre las nuevas formas del entretenimiento inmersivo, el sportainment digital y la accesibilidad de todas las personas al mundo de los videojuegos.

Final del GAMERGY World Tour 2024

Este fin de semana (el 21 y 22 de diciembre) tendrá lugar la última parada del GAMERGY World Tour 2024 en Monterrey, México. Tras dicho evento, GAMERGY concluirá un año exitoso en el que ha celebrado siete ediciones en cinco países de dos continentes: España, México, Estados Unidos, Panamá y El Salvador. Para el 2025, el primer destino de la mayor cita de gaming y entretenimiento inmersivo del mundo será El Cairo, Egipto (del 30 de enero al 1 de febrero de 2025).