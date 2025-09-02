GIANTX Pride campeona en la Final Four

En una espectacular Final Four disputada en el Madrid Arena, que contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el equipo malagueño se impuso a Los Heretics en el partido decisivo por un resultado de 3-1. La final arrancó con triunfo de los gigantes, que atropellaron a Los Heretics en el primer mapa gracias al excelente rendimiento del coreano Jung “Feisty” Seonghun y del turco Hakan “Ferret” Mert. Los herejes devolvieron el golpe en un segundo mapa muy igualado, en el que GIANTX PRIDE no doblegó la rodilla hasta pasado el minuto 40 de partida.

El intercambio de golpes continuó en el tercer mapa, que volvió a caer del lado malagueño. En este caso, buena parte de culpa la tuvo Los Heretics, que fueron por delante todo el mapa, pero perdieron una teamfight clave que permitió a GIANTX darle la vuelta al marcador y ponerse a una sola victoria del título. No la desaprovecharon. A pesar de la igualdad del cuarto mapa, GIANTX PRIDE escogió mejor los objetivos neutrales y, liderados por el MVP Mario “Exogenf” Emilov, sumó el tercer punto de la final y recuperó un trono que no ocupaba desde verano de 2021.

Los espectadores vibraron con el mejor League of Legends de España y también disfrutaron de una fiesta llena de actividades y juegos. LVP habilitó una fanzone durante todo el fin de semana en la que los asistentes pudieron poner a prueba su fuerza, puntería o habilidad en distintas activaciones de los patrocinadores de la competición, además de participar en sorteos, conocer a jugadores o creadores de contenido en los estands de los clubes y llevarse a casa premios.

VENI VIDI VICI y Barça eSports cayeron en semifinales

En la primera semifinal, que se jugó el sábado por la mañana, Los Heretics había eliminado a VENI VIDI VICI por 3-1. Los herejes llegaban a la cita como favoritos después de haber sumado más puntos de temporada que nadie a lo largo de 2025, y lo demostraron sobre la Grieta del Invocador. El equipo de la triple V, que logró el ascenso esta temporada, solo pudo apuntarse el tercer mapa de la serie, pero cierra un año fantástico con una merecida cuarta plaza.

Aunque de idéntico resultado, más igualdad hubo en la segunda semifinal que se disputó por la tarde. GIANTX PRIDE empezó sumando el primer punto, pero Barça eSports replicó en el segundo mapa. El tercero, clave en la serie, se decidió a favor de los gigantes cuando el conjunto azulgrana parecía llevar ventaja. GIANTX no desperdició la oportunidad y pasó por encima de Barça eSports en el cuarto, sellando su pase para la final del domingo.