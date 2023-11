Madrid In Game viaja a Miami

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, nació con el propósito de posicionar a la ciudad a otro nivel en el escenario internacional del gaming y elevar su estatus dentro de la industria del videojuego a nivel internacional y, con ello, atraer inversión y crear empleo de calidad. 2023 ha sido un año clave para la industria madrileña, que ha mostrado en algunas de las principales sedes del sector a nivel global la ambiciosa apuesta del consistorio por la industria del videojuego.

Con el objetivo de potenciar e impulsar el ecosistema madrileño del gaming más allá de nuestras fronteras, Madrid in Game ha sido presentada en algunas de las ciudades referentes de la industria durante todo el año. En su primer año de vida, la iniciativa ha participado en las principales ferias del videojuego del mundo como el Tokyo Game Show, la Games Developer Conference de San Francisco, Reboot Developers Conference de Croacia, la Gamescom de Colonia o la Nordic Games Conference de Malmo, Suecia.

Citas en las que se ha mostrado los avances conseguidos hasta el momento en el Campus del videojuego, exhibir el potencial de la iniciativa y los proyectos de la ciudad para el sector y acompañar a los emprendedores del Start IN UP Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game (3 startups presentaron sus proyectos en la Gamescom de Colonia). Entre los objetivos de esta gira internacional están presentar la apuesta de Madrid por la industria del videojuego al mundo, buscar inversión extranjera y atraer compañías de referencia de la industria para que se establezcan en la capital y se adhieran al ecosistema iniciado por el Madrid Game Cluster.

Londres, Buenos Aires y, ahora, Miami, último destino de Madrid in Game en 2023

En 2023 también se han realizado una agenda comercial/institucional en mercados de interés como Londres y Buenos Aires en las que una comitiva formada por representantes del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid in Game agendaron encuentros de valor e interés con compañías, desarrolladores y asociaciones destacadas del sector del gaming británico y argentino. En referencia a la visita a la ciudad argentina, se realizaron visitas oficiales al Ayuntamiento de Buenos Aires y a empresas relevantes que tienen presencia en Madrid y un gran potencial para seguir creciendo, como el caso del unicornio argentino y miembro del Madrid Game Clúster, Globant. Además, se cerraron encuentros con otros proyectos de incubación y aceleración como BA Gaming en Buenos Aires con el fin de buscar sinergias y crear una red internacional de incubadores para implementar best practices en todos los mercados.

Asimismo, hubo reuniones con Venture Capitals y fondos de inversión especializados en el sector para invitarles al próximo Investor´s Day que celebrará Madrid in Game y donde pudieron conocer en detalle las startups que forman parte del Start IN UpProgram, el programa de emprendimiento de Madrid in Game.

Otro de los propósitos de estas visitas ha sido la atracción de figuras de renombre internacional dentro del sector hacia el Campus del videojuego. Un ejemplo notable fue la presencia de Sir Ian Livingstone, cofundador de Games Workshop, quien visitó Madrid para participar en un desayuno con expertos del sector y recorrer las instalaciones del Campus del videojuego. Durante su visita, tuvo la oportunidad de conocer a los emprendedores del Start IN UP Program en el Development Center.

En estas reuniones y encuentros se presentó la iniciativa con el objetivo de construir puentes, generar sinergias y mostrar el atractivo de la capital en el extranjero como punto de referencia dentro de la industria del videojuego y la gamificación. Con este propósito, Madrid in Game viajará hasta Miami el próximo 29 de noviembre, un encuentro capital en la Costa Este de Estados Unidos en el que reunirse con más de una treintena de empresas para mostrar el potencial de la ciudad de Madrid como punto neurálgico de la industria.

En palabras del concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, “la promoción exterior es una magnífica oportunidad para mostrar todo lo que estamos haciendo y consiguiendo desde Madrid in Game“, apuntando que “es una gran noticia comprobar cómo esta apuesta tan firme y tan innovadora por la industria de los videojuegos causa admiración en otros países, con administraciones dispuestas a colaborar y a replicar nuestro modelo, y con entidades y empresarios interesados en venir a Madrid para disfrutar de las iniciativas que ofrecemos”.