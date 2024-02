Popeyes colaborará con la Fundación Anar

Popeyes, una de las mayores cadenas de restauración organizada especializada en pollo, anuncia su colaboración con la Fundación ANAR con el objetivo de dar a conocer las Líneas de Ayuda de la organización. Popeyes y Fundación ANAR presentan así esta alianza a través de la iniciativa “Más A-Pollo a la infancia" con la que la marca aporta su grano de arena a la causa que Fundación ANAR lleva más de 50 años luchando: escuchar, ayudar y proteger a menores en cualquier situación de riesgo o desamparo.

Este objetivo casa a la perfección con el compromiso social de Popeyes que nació para dar la oportunidad a todas las personas que lo necesiten de sentirse arropadas, acompañadas, seguras y queridas. A través del chat y el Teléfono ANAR de Ayuda a Niños/as y Adolescentes, los profesionales de la Fundación dan respuesta inmediata a cualquier problema que pueda afectar a un menor de edad, como bullying o violencia doméstica, entre otros.

Las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR la conforma un equipo de profesionales de áreas como la psicología, el trabajo social y el derecho, especializados en infancia y adolescencia. En 2022 los profesionales del Teléfono/Chat ANAR atendieron a 17.896 niños/as y adolescentes con problemas o situaciones de diversa gravedad. Se calcula que atienden una media de 700 llamadas/ chats al día, lo que en 2022 se tradujo en más de 200.000 peticiones de ayuda por parte de estos menores de edad o su entorno adulto.

Desde 1970, la Fundación ANAR ha dado apoyo a niños/as y adolescentes en situación de riesgo y desamparo a través de sus diferentes programas, alcanzando los 6 millones de peticiones de ayuda desde que en 1994 se creara el primer Teléfono ANAR de ayuda a Niños/as y Adolescentes en Riesgo. Para visibilizar y dar a conocer la labor vital de la Fundación ANAR, Popeyes, a través de esta colaboración solidaria, ha lanzado “Ayuda”, un nuevo producto muy especial que todos los clientes de la marca recibirán con sus pedidos. En este producto encontrarán el número de teléfono de la Fundación ANAR para que todos puedan conocer esta línea de ayuda y llamar en el caso de que lo necesiten.

Y como eje central de la colaboración, Popeyes ha presentado un menú solidario cuyos beneficios íntegros de donarán a la Fundación ANAR para que más niños, niñas y adolescentes tengan ayuda en situaciones de riesgo o desamparo. El menú ha sido concebido para compartir entre dos personas, y se podrá elegir entre 2 clásicas hamburguesas de la marca (The Chicken Sandwich y The Bacon BBQ), 10 alitas o 6 piezas de pollo. Con este menú doble el público podrá disfrutar y compartir la solidaridad entre dos, no solo con su producto, sino también con el regalo que incluye: un telefonillo de juguete compuesto por dos originales vasos, diseñados por el ilustrador David Van Der Veen, conectados por un cordón. Este juego no solo traerá entrañables recuerdos a mayores y hará disfrutar a los más pequeños, sino que sirve como reivindicación de apoyo económico a estas Líneas de Ayuda de una forma significativa uniendo infancia y difusión del Teléfono ANAR: 900 20 20 10

En palabras de Ignacio Sedano, director general de Popeyes Iberia, “Desde que llegamos en 2019 a España, en Popeyes® hemos tenido muy claro que nuestro impacto, más allá de lo culinario, debía ser positivo para las personas. Con la iniciativa “Más A-Pollo a la infancia”, queremos ayudar a que todos los niños, niñas y familias conozcan estas líneas de ayuda y puedan encontrar un espacio seguro donde sentirse escuchados y acompañados siempre que lo necesiten. Estamos ilusionados con el lanzamiento de esta iniciativa tan especial junto a la Fundación ANAR que tiene una misión vital y muy necesaria para la sociedad”.

Para Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación ANAR: “Estamos muy agradecidos a Popeyes, ya que su apoyo nos permite llegar a más niños/as y adolescentes que puedan necesitar contar sus preocupaciones o recibir orientación sobre cómo actuar en situaciones que puedan suponer un riesgo. Además, llegar a ellos de una forma simpática, con el telefonillo que a todos nos transporta a nuestra infancia y refleja que siempre habrá alguien al otro lado, como en las líneas de ayuda ANAR, es un guiño que esperamos tenga un gran eco y recorrido entre niños y no tan niños”.