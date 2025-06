La Rising MediaMarkt está de vuelta

La Rising MediaMarkt de VALORANT, la liga oficial en España del juego de Riot Games, regresa el lunes con una temporada que cambia por completo el formato empleado en las dos anteriores.

La Rising MediaMarkt de verano dividirá a los diez equipos que integran la competición en dos grupos de cinco. Cada equipo se enfrentará al resto de rivales del grupo en encuentros al mejor de tres mapas, disputando un total de cuatro partidos en esta fase. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a semifinales, mientras que el último clasificado de cada grupo tendrá que jugarse su plaza de la Rising MediaMarkt en la fase de ascenso y descenso.

El cambio de formato implica también modificaciones en la retransmisión en el canal de Twitch de LVP: ya no se emitirán dos partidos en simultáneo, sino que cada partido tendrá su espacio. Cada jornada se jugarán dos encuentros, a las 17:00 horas y a las 21:00 horas. La fase de grupos acabará el 21 de julio, mientras que las semifinales se jugarán el día 27 de julio y la gran final de verano se disputará el 28 de julio.

LVP ha estrenado este año un nuevo formato de competición, con tres temporadas (invierno, primavera y verano) que desembocan en una Final Four entre los cuatro mejores equipos del curso. El equipo italiano HGE Esports ganó la temporada de invierno y el conjunto español Movistar KOI, propiedad del creador de contenido Ibai Llanos, se llevó la de primavera. La temporada de verano determinará, por lo tanto, los cuatro equipos que acceden a la Final Four, que se jugará a mediados de agosto. Tanto KOI como HGE Esports dieron un paso importante con sus triunfos, pero la temporada de verano reparte más puntos que las dos anteriores, así que ningún equipo ha confirmado todavía su presencia en la Final Four.

La Rising, que esta temporada cuenta con el patrocinio de MediaMarkt, Domino’s, NITRO e Intel, se emite en el canal de Twitch de LVP.