Voxel School celebra su Acto de apertura del curso académico

El Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School ha celebrado el 4 de octubre el primer acto de apertura de año académico desde su adscripción a la Universidad de Deusto. Se trata de la inauguración de un año clave al incorporar a su oferta académica Grados Universitarios creados con el apoyo de la Industria del creative media & entertainment para proveerles de los perfiles que actualmente las empresas precisan, como ya hicieran anteriormente con los másteres que llevan impartiendo 8 años.

En el acto han participado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz Otero, y el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria. En su intervención, la vicealcaldesa ha destacado que “es necesario crear las condiciones adecuadas para que el talento quiera venir a Madrid y quiera quedarse aquí. Tenemos que crear oportunidades para que todo aquél que quiera trabajar en esta industria pueda hacerlo en esta ciudad. Por eso es necesario que la formación en estos campos se visibilice y se apoye”.

El rector de Deusto, por su parte, ha invitado a la comunidad de Voxel School a “poner vuestras capacidades (actuales y futuras) al servicio de la búsqueda de la justicia. En contra de lo que algunos puedan pensar, la orientación que se os presupone hacia la industria del entretenimiento en absoluto reduce vuestro impacto social, ni os exime de responsabilidad social. Al contrario, tenéis un papel de primera magnitud en la configuración de la cultura contemporánea y, por tanto, en vuestras manos están importantes aspectos de nuestras formas de vida, desarrollo económico, nuestras estéticas y valores sociales. Queremos que contribuyáis al bien común con vuestros conocimientos y vuestro trabajo; y os pedimos que reflexionéis constantemente sobre la dimensión ética de vuestro quehacer”. Al respecto, ha indicado que es imperativo renunciar a causar ningún daño a nadie mediante creaciones digitales. Cree que todo nuestro trabajo ha de respetar la autonomía de las personas, lo que no significa “darle al público lo que pide” y, por último, asegura que “las artes digitales han de responder a desafíos como la desigualdad o la sostenibilidad”.

Seguidamente, Jose Cuesta, director del centro universitario, ha señalado que “ante un futuro fluido, en el que las certezas dejaron de existir, tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros jóvenes no sólo con conocimientos sino con habilidades que les hagan tener el poder de adaptación a los nuevos “mañanas” que aún desconocemos. No podemos dejar de ser conscientes de que las universidades tenemos aún el privilegio de ocupar un lugar relevante en la mente de la ciudadanía. Debemos, por tanto, asumir la responsabilidad de honrar esa confianza, no solo a través de la producción de conocimiento relevante y una oferta académica adaptada a las necesidades de la industria, sino también a través del vínculo activo con los problemas, esperanzas e inquietudes de las personas y de la sociedad”.

El centro universitario ha implantado para este curso académico 4 novedosos grados universitarios, uno de ellos, el grado universitario de Composición, postproducción y VFX, es pionero en España ya que no existe hasta la fecha formación similar. El grado universitario en Arte Digital para Videojuegos, el grado universitario en Diseño Gráfico y Motion Graphics y el grado Universitario en Animación Digital completan la oferta de grado de la escuela.

La lección magistral Hitos, retos y evolución de la animación en España ha sido impartida por José Antonio Rodríguez, nuevo director de desarrollo académico del centro universitario con un extenso currículum en la industria de la animación y de los efectos visuales.

El acto académico se ha completado con una visita al campus universitaria de artes digitales en la que ha participado la vicealcaldesa de Madrid, el rector de la Universidad de Deusto, el director de Voxel School, el director académico de la escuela y el resto de autoridades presentes. Un edificio de 5 plantas con aulas dotadas de la última tecnología usada en la industria en la que docentes de las mejores empresas y estudiantes comparten conocimiento y se conforman como la base de la pirámide de las industrias creativas que buscan el talento en este centro universitario.