Este es el increíble precio del "tanque" con el que se pasea Luka Doncic por las calles de Dallas

El último partido de los Mavericks en el American Airlines Center fue ante los Denver Nuggets, uno de los tres equipos que están luchando por el liderato en la Conferencia Oeste junto a los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves. Ganaron los Mavs gracias a un gancho-bomba de Kyrie Irving desde más de cuatro metros (107-105).

Irving cuajó un partido soberbio con 24 puntos, siete rebotes y nueve asistencias. Él fue la clave para acabar con la racha de cinco victorias seguidas, once en los anteriores doce partidos, con que se presentaron los Nuggets en Dallas. El escolta contó con la ayuda de Luka Doncic que volvió a ser el máximo anotador de los suyos con 37 puntos y nueve rebotes en 40 minutos en pista. Los Mavericks están inmersos en la lucha por entrar en los playoffs de forma directa y el balcánico sigue inmerso en la pelea por lograr su primer MVP. Sus números son escandalosos: anota más que nunca (34,4 puntos por partido), pasa mejor que nunca (9,7 asistencias por noche), rebotea como en sus mejores temporadas (9) y está lanzando de tres como no lo había hecho antes (38 por ciento de acierto).

Pero es que Doncic además es protagonista fuera de la cancha. Después del partido recibió la visita en las inmediaciones del vestuario del "quarterback" de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, triple campeón del Súper Bowl en la NFL, que le obsequió con una camiseta. Doncic se fue hacia la zona de aparcamiento de jugadores del pabellón y se montó en un espectacular todoterreno, casi un tanque, con seis ruedas.

Doncic se paró a las afueras del pabellón a firmar camisetas y autógrafos con un vehículo que llamaba la atención de todo el público que estaba aguardando la salida del balcánico. El todoterreno de aspecto militar se trataba de un Jeep Gladiator tuneado. No es un vehículo de serie como se puede comprobar con el doble eje trasero, las cuatro ruedas traseras. El vehículo en su versión estándar parte de un precio de 40.000 euros, pero el precio del imponente vehículo que llevaba Doncic se dispara. Expertos en motor lo tasan no por debajo de los 150.000 euros y eso por no hablar del consumo que se dispara en relación a la versión original.