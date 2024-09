La extraña desaparición de una atleta que preocupa a Francia

La policía francesa continúa con la búsqueda de la atleta de Benín, Odile Ahouanwanou. La deportista de 33 años fue vista por última ocasión el 10 de septiembre, cuando fue a dejar a su hijo en la guardería a las afueras de Rouen, posteriormente la policía declaró que lo último que se supo de Odile fue que conducía un Volkswagen Polo.

"Los investigadores están plenamente movilizados en esta investigación" declaró Sébastien Gallois, el fiscal de Ruan. Odile fue declarada desaparecida el 13 de septiembre y considerada como "preocupante", según declaró la fiscalía. La atleta fue incluida en el expediente de personas buscadas y han entrevistado a personas de su entorno. Los investigadores franceses han comenzado a colaborar con el Gobierno de Benín, quienes a través de su portavoz, Wilfried Léandre Houngbédji comentó las medidas que han tomado para encontrar a la atleta.

"Ella vive tradicionalmente en Francia. Estuvo en Francia donde está entrenando como profesional. Tan pronto como supimos (de su desaparición), los servicios estatales comenzaron a trabajar en colaboración con sus homólogos franceses para iniciar la búsqueda. Aún no tenemos detalles sobre su ubicación. La investigación sigue en curso", estableció el portavoz del Gobierno de Benín. Los investigadores ya han contactado con su operador de teléfono, con su banco y buscan hacer un análisis de la videovigilancia con su arrendador. Además se han acercado a hospitales y aerolíneas para recopilar información.

Odile Ahouanwanou fue seleccionada del equipo de futbol nacional de Benín, sin embargo decidió irse al atletismo, en el que consiguió terminar en el octavo puesto del Mundial de Atletismo en 2019 en Doha. "A menudo ganaba a todo el mundo, pero no me veía en el atletismo, todo giraba en torno al fútbol. Hasta que un día, en 2007, me convertí en campeón nacional de Benín en salto de altura y todo cambió" comentó la atleta en una entrevista. En octubre de 2023, Odile estuvo presente en el foro internacional de comisiones de atletas en Lausana, Suiza.