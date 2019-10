Federer se ofrece a Nadal para trabajar en su Academia cuando se retire

Roger Federer tiene previsto seguir en activo en 2020. Va a jugar los cuatro Grandes, quiere competir también los Juegos y busca sumar algún Major más en la lucha con Nadal y Djokovic por ser el mejor de la historia. Pero el adiós del suizo cada vez está más cerca. En agosto del año que viene cumplirá 39 años y poco a poco va desvelando sus planes para su inminente retirada.

El suizo no tiene claro todavía cuando va a decir adiós. Su presencia un año más en el circuito está garantizada y si el físico le respeta a final de 2020 decidirá. Pero sí que tiene en mente algunos planes para el momento en que cuelgue la raqueta. «No he decicido todavía el momento, pero me gustaría enseñar tenis a los jóvenes y me gustaría hacerlo en la Academia de Rafa Nadal», aseguró en una entrevista en«Sport Week». Federer fue uno de los protagonistas en la jornada de inauguración de la Academia hace tres años. El de Basilea ha comentado que si algún día sus hijos quisieran jugar al tenis lo harían precisamente en la Academia de Rafa y allí podrían encontrarse con el mejor profesor posible, su padre.