Felipe Orts, feliz con su octava plaza en Benidorm

"Estoy muy contento, venía a pelear por el top 10, pero sabía que era difícil porque se trataba de una carrera muy física, técnica y táctica. Lo he hecho muy bien, he estado en el grupo que tenía que estar y he intentado arrancar a falta de tres o cuatro vueltas para intentar una quinta posición, pero me ha pasado factura el esfuerzo", decía Felipe Orts después de cruzar la línea de meta instalada en el Parque de Foietes de Benidorm en la octava plaza.

"Un octavo puesto es para estar contento, todo un éxito. Todo el mundo ha terminado feliz con el espectáculo que ha vivido, no se puede pedir más", añadía el corredor de Villajoyosa, que ha conseguido su segundo mejor resultado de la temporada.

Una prueba del nivel que tiene la carrera es que el belga Iserbyt, que casi se aseguró el triunfo en la general de la Copa del mundo, sólo pudo ser cuarto.

Ahora, el Mundial que se celebra dentro de dos semanas es su objetivo. "A ver si puedo hacer top 10. Estoy muy bien de forma, pero esta carrera pasa factura. Habrá que ver las condiciones en Tabor, ya que puede habar nieve y hielo, y entre los rivales podrían faltar algunos corredores", dice.

Orts, que luce el nombre de su pueblo en el maillot, no estaba solo. Cientos de aficionados le lanzaban gritos de ánimo durante el recorrido. "Los corredores de mi grupo me comentaban que escuchaban todo el rato "Vamos Felipe", ha sido un éxito de público. Esto hace afición, vemos que los niños están locos por ver a sus ídolos. Hace falta que crezca la afición y que haya patrocinadores que sigan apoyando al ciclocrós", asegura.