Felipe Orts, plata europea: "Me he convencido de que puedo disputar cualquier carrera"

El español Felipe Orts (Villajoyosa, 29 años) se consagró a nivel internacional el pasado fin de semana con la medalla de plata en el Europeo de ciclocrós, en una cita inolvidable en la que voló ante 9.000 espectadores en Illa das Esculturas de Pontevedra para lograr el podio y el convencimiento de que puede codearse entre los mejores.

El sextuple campeón de España de ciclocrós, el primer ciclista nacional capaz de entrar en el "mercado" belga, la meca del ciclocrós mundial, con el Ridley Racing Team, solo fue batido en el escenario pontevedrés por el joven talento de 21 años Thibau Nys, después de un apasionante duelo que enloqueció a la afición gallega.

Orts, décimo del Mundo en la presente temporada, logró una plata que sabe a oro. Fue su mejor resultado en una competición del máximo nivel. "Era una cita que tenía preparada a conciencia, sabía que me venía muy bien, aunque siempre es difícil. Esta vez además estaba un poco condicionado por los acontecimientos de la Dana, ya que lo tienes en la cabeza, pero eso también al final me dio fuerzas", comenta a EFE el ciclista de la Vila Joiosa.

CAMPEONATO DE EUROPA DE CICLOCROSS Salvador Sas Agencia EFE

Una medalla que para Orts "supone la confirmación"· de que estos años ha ido evolucionando hacia un nivel más alto y que le permite "estar más cerca" de los mejores. "Ahora me he convencido de que tengo nivel para disputar cualquier carrera. Es una carrera que me sabe a oro, había un gran nivel a pesar de unas ausencias, como las de Van der Poel o Van Aert, que en los Europeos son habituales", precisa.

El fichaje por el equipo belga y la plata en Pontevedra son el auténtico espaldarazo para la confianza de Felipe Orts, quien suela con seguir la progresión: "En Bélgica he ganado en confianza, ya no soy el que llega a Bélgica a ver qué pasa, ahora soy uno más, con más medios y más posibilidades para progresar en el ciclocrós. Allí se trabaja de otra manera y hay que ir para competir con los mejores. Es un coto cerrado, pero llegar a él es una solución para el progreso del ciclocrós español, que tiene corredores con futuro", comentó.

A partir de ahora, Felipe Orts tratará de cerrar la temporada, descansar y luego preparar la Copa del Mundo. "Toca descansar y luego afrontar la Copa del Mundo y el Campeonato de España, donde trataré de lograr el séptimo título".

En sus ambiciones, Orts admite que a nivel nacional se siente un escalón por delante de los demás, pero a nivel internacional no considera "realista" batir a los mejores: "Kevin Suárez es el rival más directo, pero por ahora estoy por encima. Entre los mejores del mundo hay que tener en cuenta que hay algunos muy buenos y ponerme junto a ellos no es un objetivo realista", concluyó.