Fernando Alonso no puede más con Aston Martin: "No me lo puedo creer"

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito inglés de Silverstone; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán séptimo y décimo, respectivamente.

Carlos Sainz -que logró en este circuito la primera de sus tres victorias en la F1- saldrá séptimo, desde la cuarta fila, junto al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), octavo en parrilla.

Fernando Alonso lo hará desde la quinta hilera, al lado del tailandés Alex Albon (Williams), noveno en la calificación. El doble campeón mundial asturiano -que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina en esta pista- abortó su último intento, porque se salió de límite de pista en la sexta de las 18 curvas del mítico circuito de Northamptonshire.

No estaba nada contento Fernando Alonso con su equipo. "Yo empecé en primera saliendo de la última curva, entonces cuando llega la curva 3 ya iba medio segundo peor que la vuelta anterior. Y abortamos porque no había posibilidad de recuperar así que sí, una pena, terceros en la Q2, yo creo que en la Q3 subimos octavo, un sexto, un séptimo viendo que Hunkelberg está ahí sexto así que hemos perdido ahí alguna posición a ver si la recuperamos mañana", decía Fernando Alonso en declaraciones que recogía el Marca.

Para Alonso el problema es que salió tarde. "Cuando todos salen de boxes y tienes el último garaje tienes ese lujo de verlos salir de boxes entonces ya puedes salir antes que ellos. Así que no sé muy bien por qué salimos los últimos y esperamos que llegasen todos al final del pit", decía el español, que ya mostró su enfado por radio. "No me lo puedo creer, chicos. No me lo creo"

Aunque Fernando Alonso era más optimista para la carrera del domingo. "Hay buenas sensaciones y ojalá mañana esos últimos puntos con los dos coches y un poco más de normalidad, lo que teníamos hasta Barcelona que seguramente fue un paso atrás. El suelo es un paso adelante o bueno, la confirmación que en Barcelona y en Austria dimos tres pasos para atrás, que teníamos un poco esa duda y bueno, por desgracia lo confirmamos aquí, que estamos en una forma ya más natural, la que tenemos aquí luchando ahí por ser el quinto o sexto equipo y de cara a mañana pues veremos".

El piloto español pedía ayuda al tiempo: "Espero que sea cambiante, yo creo que cuanto más llueva pare y llueva y pare, hay más posibilidades de que te salga bien una de las decisiones", decía. "Si es una carrera toda estándar, saliendo décimo con Charles y Checo detrás nuestro, sabes que te van a adelantar en algún momento de la carrera, entonces es como salir el 12º ya y entonces se complican los puntos, así que mejor algo cambiante mejor para todos"