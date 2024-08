La FIA actualiza el reglamento tras los incidentes que hubo en China.

Grandes novedades en la Federación Internacional de Automovilismo que ahora actualiza el Reglamento de la Fórmula 1, después de dos sucesos que implicaron a los pilotos españoles en el Gran Premio de China. Hay que recordar lo sucedido en el circuito de Shanghái cuando Carlos Sainz hizo un trompo durante la sesión de clasificación y dañó su alerón delantero. El actual piloto de Ferrari estuvo parado durante algunos minutos y dirección de carrera tuvo que sacar la bandera roja y detener la sesión. El madrileño retomó la marcha, volvió a boxes y se clasificó finalmente séptimo.

Aston Martin reclamó que Sainz incumplió la normal. El español volvió al box sin necesidad de ‘asistencia física’. La FIA retoca el Artículo 39.6 del reglamento: “No se permitirá a ningún piloto cuyo coche se detenga en cualquier zona que no sea el pit lane durante la sesión de clasificación o la sesión de clasificación sprint, y reciba asistencia física, no podrá participar más en dicha sesión”.

Además, en China hubo un incidente entre Sainz y Alonso en la carrera esprint porque el asturiano chocó con el madrileño en la curva 9. El piloto de Aston Martin se retiró y no recibió más sanciones. Ahora bien, el Artículo 54.3.d del Reglamento de la F1 dice: “Si se impone alguna de las cuatro penalizaciones anteriores a un piloto, y éste no puede cumplir la penalización por no estar clasificado en la sesión sprint o en la carrera en el caso de a) o b) o por retirarse de la sesión sprint o de la carrera en el caso de c) o d), los comisarios podrán imponer al piloto una penalización de posición en la parrilla en su siguiente carrera”.