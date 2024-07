La decisión de Red Bull con el futuro de Checo Pérez

Checo Pérez respira después de la cumbre de Red Bull en Milton Keynes, donde uno de los temas era decidir si el mexicano seguía o no. Finalmente, el piloto salió ratificado de aquella charla. Daniel Ricciardo era uno de los candidatos a poder sustituirle, pero su rendimiento esta temporada no convenció al club. Según Motorsport, el australiano se quedará en RB para el resto del año.

Hay que matizar que en esa reunión llevaron la voz cantante Christian Horner y Helmut Marko. Horner era el principal aliado de Checo, pero algunas personas allí presentes alegaron que "es insostenible" que siga sumando tan pocos puntos.

Checo firmó su renovación y desde entonces todo se diluyó. Si Red Bull buscaba el efecto de quitarle presión, lograron lo contrario. Además, todo el mundo ya sabe que en su contrato, como en muchos en la F1, hay cláusulas por rendimiento, que podrían haber activado durante este parón.

"Checo sigue siendo un piloto de Red Bull Racing, a pesar de todas las especulaciones de los últimos tiempos. Esperamos verlo rendir en circuitos donde lo ha hecho bien antes después del parón de verano", dijo Horner.

Tras el Gran Premio de Bélgica, ‘Checo’ sentenció que no volverá a hablar más de su futuro ante los medios. “Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, solo para que quede claro para todos. No hablaré más, no responderé más preguntas sobre el futuro” mencionó.