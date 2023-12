Filipe Luis pide perdón a Di María tras confesar lo que le hizo en un derbi

Filipe Luis ha decidido colgar las botas y es el momento de mirar atrás. El lateral izquierdo brasileño, que ha vivido en el Flamengo su última experiencia como jugador profesional, ha repasado en el podcast "Charla" su carrera futbolística y ha desvelado cuál fue el momento del que más se arrepiente.

Fue en un derbi ante el Real Madrid cuando Filipe Luis realizó la acción que, vista en perspectiva, no debería haber hecho nunca. El brasileño acababa de aterrizar en la capital madrileña por aquel entonces: "Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María", narra el que fue dueño del carril izquierdo del Atlético de Madrid durante varias temporadas.

"Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid. El Kun Agüero me dijo 'Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer'. Y llegué a Di María y le dije: "Tu esposa no se qué". Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer. Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación", contó el lateral zurdo.

A pesar del tiempo que ha pasado desde que tuvo lugar el citado episodio, Filipe Luis lo cataloga como el momento del que más se arrepiente de su carrera y no ha querido desaprovechar la ocasión de pedirle perdón al argentino: "Llegué a mi casa y me arrepentí tanto. Di María, mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso".

Retirado del fútbol profesional después de casi dos décadas en activo, ahora Filipe Luis se centrará en empezar a labrar su trayectoria como entrenador. Gran parte de la culpa, según él mismo contó, la tiene el 'Cholo' Simeone: "Él cambió mi vida y mi mentalidad. Me transformó en un campeón. Si él pudo hacer eso conmigo, yo necesito hacer eso con alguien también" .