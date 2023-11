Se filtra el futuro de Lawrence Stroll en Aston Martin tras su polémica con los vuelos

Aston Martin está siendo una de las escuderías que más impacto está teniendo. Sin embargo, en estos días se rumoreó sobre salida del principal accionista Lawrence Stroll. Uno de los posibles motivos radicaba en que el mandatario británico cogió 1.512 vuelos desde principios de 2022. El problema es que Aston Martin recibió una calificación de tres estrellas por su implicación con la sostenibilidad medioambiental. Dos hechos totalmente opuestos que ponen en el foco de la polémica a Stroll.

Otro motivo era por la inversión de Arctos en Aston Martin, pero será compatible. Se rumorea que la venta estaba en unos 800 millones de euros, pero Jeff Slack, director general del equipo de F1, ha confirmado en 'Motorsport.com' que la inversión de Arctos es estratégica.

"Lawrence está totalmente comprometido, no irá a ninguna parte", afirma Slack. "No es sólo el equipo, sino que tiene algo llamado Aston Martin Lagonda que también es una parte muy importante de su vida", dijo. "Así que el equipo es la plataforma de marketing de Aston Martin Lagonda. Y, por supuesto, Lawrence es un tipo muy rico, no es una cuestión de capital. Hemos hablado del nuevo campus, del nuevo túnel de viento, de los motores Honda y de duplicar la fuerza laboral", aclara.

"Esta es la próxima evolución y también nos brinda el socio financiero adecuado para hacer lo que necesitamos e invertir como necesitamos. No es que Lawrence no pudiera hacerlo, pero ahora tiene un verdadero socio que se gana la vida con esto. La otra cosa acerca de estos tipos, si profundizas un poco, nunca son tipos de control, nunca poseen ni operan nada, sólo participaciones minoritarias. Nunca serán un operador de control, nunca serán los dueños de este equipo. Eso demuestra que si Lawrence estuviera tratando de venderle a alguien que finalmente podría tomar el control, estos serían los últimos tipos a quienes le vendería", aclara Slack sobre los planes del accionista mayoritario", zanja.