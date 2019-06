Filtran un nuevo vídeo íntimo de Neymar y Najila Trindade

La polémica sobre la supuesta agresión sexual de Neymar a la modelo Najila Trindade en un hotel de París el pasado 15 de mayo continúa. Después de que el delantero del PSG y de la selección brasileña publicara la conversación de Whatsapp en la que todo indicaba que entre él y la modelo había una relación, los medios de comunicación brasileños han publicado un nuevo vídeo en el que el ex jugador del FC Barcelona era agredido por la modelo.

En las imágenes se puede ver cómo Neymar entra en una habitación de hotel, se tira encima de la cama y la modelo se sube encima en actitud cariñosa. Pero en cuestión de segundos, la pareja se levanta y Trindade comienza a agredir al futbolista.

El padre de Neymar indicó que estas imágenes demuestran que todo era una trampa porque la cámara estaba grabando antes de que su hijo entrara en la habitación y que la modelo pretendía provocarle para que la agrediera y poder chantajearle después.

De forma paralela, la modelo concedió una entrevista a SBT Jornalismo, en la que insiste en que fue violada y explica lo que ocurrió aquella noche. Según Trindade, Neymar la obligó a mantener relaciones sexuales sin preservativo sin su consentimiento. Durante la entrevista, la modelo explicó que "comenzamos a acariciarnos, a besarnos. Hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y le dije 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí que parara porque me dolía. Le pregunté si había traído preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada. Él me volteó y cometió el acto. Mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente", señaló en entrevista con el programa 'Conexao Reporter', del canal SBT.

Trindade reconoció que el jugador del PSG le pagó su viaje a Francia para tener una "relación sexual". Sin embargo, describió al jugador como una persona "agresiva y totalmente diferente". "Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo", recalcó la modelo quien agregó que entre las pruebas que entregó a la policía hay una foto de ella con moretones que el propio Neymar le mandó al día siguiente del encuentro.

Toda la polémica está afectando mucho al jugador brasileño y a su entorno. De hecho, ayer la federación brasileña de fútbol pidió que Neymar no disputara la Copa América porque no estaba en condiciones psicológicas.

Horas después, el jugador disputó un partido amistoso contra la selección de Catar y tuvo que abandonar el campo entre lágrimas, en el minuto 17, tras sufrir una lesión en el pie derecho, lo que hace que sea seria duda para la Copa América.