El flag football, nuevo deporte olímpico en LA 2028, disputa su Mundial: "Cuando empecé éramos dos o tres chicas en España"

Mónica Rafecas ha visto crecer el flag football, la modalidad de fútbol americano sin contacto, casi a la vez que ella. "Empecé con once años porque iba al colegio americano de Barcelona y ahí había la actividad extraescolar. En ese momento los Barcelona Dragons estaban montando una liga escolar en los diferentes colegios. Y al acabar las ligas escolares ya me busqué un club, juego para Barberá Rookies, que es una ciudad cerca de Barcelona", explica la quarterback de 31 años. "Cuando yo empecé quizá éramos dos chicas en España, tres, no muchas más, y ahora hay donde elegir. Los chicos también han mejorado un montón. El deporte está creciendo. Yo siempre he jugado mixto hasta senior, pero lo normal eran los equipos sin chicas o con una. No estaba enfocado al femenino, ahora ya sí empiezas a ver ligas femeninas en Madrid, en las ciudades más grandes, pero aún cuesta. Sólo femenino es difícil verlo en categorías inferiores, en las absolutas es un poco más fácil. Hemos mejorado, pero hay camino por hacer", añade Mónica.

Deporte olímpico en Los Ángeles 2028

El hecho de que sea uno de los nuevos deportes olímpicos para Los Ángeles 2028 es un empujón para cimentar ese camino. Pero, para empezar: ¿qué es el flag football? "A diferencia del fútbol americano, que los partidos son más largos, el flag no tiene contacto y es súper dinámico, son cinco personas, cinco contra cinco, y al final la estrategia es parecida, el balón es el mismo. Me enganchó que hubiera más estrategia de la que parece y que a la vez fuera tan dinámico. Llevamos dos cintas en las caderas y si tiran de ellas eso significaría un placaje", describe. Es el primer contacto de los niños con el fútbol americano, para que no haya golpes, pero se ha quedado para los mayores.

España ha viajado a Finlandia, a Lahti, para disputar el Mundial entre hoy y el 30 de agosto. La selección femenina fue por primera vez a un Mundial en 2014, en Grosseto (Italia). "Fui con compañeras que quizá llevaban dos y tres meses jugando. Yo tenía un poco más de experiencia, pero tampoco te aportaba tanto. Tu nivel es todo lo bueno que entrenas, básicamente", argumenta Mónica. Cinco años después, en 2019, se proclamaron campeonas de Europa en Israel casi con lo puesto y pagado en parte de su bolsillo. "Ahora estamos con instalaciones mucho mejores, la ropa... Ya no tenemos que pagar nuestros aviones o nuestras comidas, y creo que se va a ir notando poco a poco, ahora que es olímpico pueden llegar más marcas o ayudas, y podemos ir profesionalizando el deporte, o al menos que a la selección vayan las mejores, no las que se lo puedan permitir", desea la capitana del equipo español.

La selección femenina se enfrenta a Suiza, Nueva Zelanda, que "parecen asequibles", y Austria a la que no han ganado en partido oficial.

La masculina tendrá como rivales a Estados Unidos, Serbia y Brasil. "Qué decir de EE UU, son los mejores en cada posición. Intentaremos dar la sorpresa. Serbia y Brasil tienen menos ranking que nosotros, pero tenemos que salir a ganar y representar bien al país", afirma Iván López, el quarterback de la selección masculina, que tiene 19 años. Aunque si quieres preguntar por él tienes que hacerlo por Terry. "También juego la modalidad con contacto, y hace un par de años en un ejercicio de contacto, tumbé a varias personas al suelo y el entrenador me dijo: eres terrible, estás siendo terrorífico para todos; y desde ese momento salió lo de Terry y ya todo el mundo me llama así", desvela.

Él llegó al fútbol americano siguiendo los pasos de su padre. "Tengo una foto con él, yo tendría dos añitos y él estaba ahí jugando", dice Terry. "Un día me llevó a probar a las categorías de flag sub’11, al principio no me gustó mucho, pero después me enganché", añade un jugador que este año ha dado el salto fuera de España. "En mi club en Madrid, en Camioneros, he tenido una buena temporada y al acabar me hice un vídeo de los mejores momentos, los subí a Instagram y a una página que se llama Europlayers, que pueden ver los equipos europeos, y me escribieron por Instagram los Düsseldorf Panther. Hicimos varias reuniones de zoom y fiché», desgrana. Es en la modalidad de contacto y fue a principios de abril. Después del Mundial, el 7 de septiembre, disputan la final en Berlín. No duda en que repetirá la experiencia en otro país. También admite la influencia de otra persona: "Siempre desde pequeño mi entrenador ha sido Óscar de Luna que es un quarterback hispanomexicano que lleva jugando muchos años en España y siempre ha sido el que me ha enseñado a jugar al flag y he tenido la suerte de poder compartir con él concentración con la selección", desvela.

Terry terminó un grado de automoción y ahora quiere hacer uno medio de deportes. Mónica enfocó sus estudios en la tecnología y ejerce de ello, sacando tiempo no sólo para jugar, sino también para entrenar y "devolver al deporte" lo que le ha dado y enseñar a los más pequeños lo que muchos entrenadores le enseñaron a ella. "Nadie en España puede dedicarse al fútbol americano. Parte del camino a recorrer es que en el futuro haya entrenadores o jugadoras que puedan estar cerca de que su trabajo sea el deporte, poder dedicarle todas las horas", continúa. "Que sea olímpico en Los Ángeles es una motivación. El proyecto empieza aquí, pero es a futuro, largo, y tenemos que formar las bases desde ya", concluye Terry.

El Mundial de Finlandia (27-30 agosto)