Deportes

Un fin de semana sin Gran Premio de Fórmula Uno provoca que algunos se dediquen a repasar lo que sucedió en la anterior carrera, en el Gran Premio de Azerbaiyán en este caso. La conferencia de prensa posterior a la carrera en Bakú dejó una reflexión que había pasado desapercibida hasta hoy. Sebastian Vettel, segundo en esa carrera, reflexionó sobre una de las preguntas que con más frecuencia se hacen los aficionados. ¿Qué hace un piloto en plena carrera si le entran ganas de ir al servicio?

El piloto alemán detalló los motivos por los que en la resalida permaneció dentro de su monoplaza en vez de abandonarlo durante unos minutos. “Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y preparado, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo”, soltó sorprendiendo a todos los presentes. Vettel no era el único piloto presente ante los medios. Le acompañaba Pierre Gasly y el francés no se cortó: “¿Conoces algún piloto que se haga pis en el coche?”. La situación no se quedó ahí. Vettel comenzó a reírse y dijo: “Sí, sí. ¿Tú no eres uno de ellos? Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona”, aseguró mientras todos los asistentes no podían contener las carcajadas.

Hay algunos pilotos que usa un protector similar a un pañal por si en plena carrera no pueden contenerse. No suele ser muy habitual debido a la elevadísima sudoración de los pilotos en la carrera, pero... Vettel no lo tiene tan claro.