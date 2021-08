La delirante respuesta de Fernando Alonso que provoca los mejores memes

Deportes

Fernando Alonso es un héroe para casi todos los españoles por su capacidad para conducir un F1 y para competir en cualquier situación o contra cualquier rival. Tiene muchísimos fans que quieren saber todo acerca de su vida. Desde aspectos que tienen que ver con su modo de conducir hasta aquellos más íntimos como ir a la compra.

Uno de ellos le preguntó a Alonso si iba habitualmente a la compra y a respuesta del piloto ha dejado a todo el mundo con la boca abierta:

“Pues claro. Claro que voy al súper, si no no hay compra. He vivido prácticamente solo toda mi vida. Aparte tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta. Me mola ir al supermercado, estar a tu aire. Hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar o qué hace falta en casa”, empieza contestando como cualquier persona. Pero a partir de ahí sigue hablando y su monólogo toma caminos inesperados: “Si hace falta, no sé, cualquier cosa... toallas. Porque, no sé, tienes unas que están super usadas ya o has tenido un problema o tienes que comprar, no sé, algo para reparar la casa fuera o hacer un regalo porque se acercan los Reyes y vas a comprar papel de regalo, celo, tijeras”, insiste Alonso, como si encontrara frenos para esa respuesta de la compra

Al final, incluso le da un toque épico que ha provocado la reacción y el cachondeo en las redes sociales: “No sé, siempre es emocionante y bueno, cosas que son absolutamente normales para mí las disfruto como si fuesen oro porque no es que las haga todos los días al año”

Las respuestas de los usuarios de las redes están a la altura del monólogo inesperado de Fernando Alonso:

Otro día emocionante para Fernando Alonso. pic.twitter.com/AT7cLqykVJ — jotaderos (@jotaderos) August 21, 2021

Y le cogí del cuello y le dije "Soy Fernando Alonso señora, CLARO QUE QUIERO BOLSA!!" https://t.co/iZIggiIn8o — ElTitoBernie (@Yayo_F1) August 21, 2021

La cajera del mercadona cuando llega Fernando Alonso con el carrito lleno de hummus y papel de regalo pic.twitter.com/mqpExhS9D0 — Albert Bishop (@alapros) August 21, 2021

Fernando Alonso cuando le quita a la abuela de 90 años el ultimo pack de leche entera pic.twitter.com/KMLdrLcxvT https://t.co/QzLNHkEUs0 — AFFONDATO🇮🇹 (@VictorVCF__) August 21, 2021