Deportes

El Mundial de Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de México y Fernando Alonso tratará de olvidar lo sucedido en Austin, donde los dos pilotos de Alpine se vieron obligados a abandonar. La cita de México es una de las cinco que faltan para terminar el campeonato y el piloto asturiano intentará seguir sumando puntos para ayudar a su equipo en el Mundial de constructores, aunque su mente ya está puesta en 2022. A nivel personal, Alonso se muestra mucho más optimista para la próxima temporada y ya lanzó un avisó a sus rivales sobre lo que les espera para el próximo año.

La cita en México será en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se verá condicionada por la altitud, ya que el circuito está situado a 2.285 metros sobre el nivel del mar. “Es una pista divertida donde hay buenas oportunidades de adelantamiento y una recta muy larga. El ambiente es genial y la sección del estadio de la pista no se parece a ninguna otra en el calendario. Me encanta el fútbol y me recuerda mucho a un estadio de fútbol cuando estás en ese sector final. Por lo general, es una carrera calurosa y la altitud es alta, por lo que nos estresa enormemente a nosotros y al automóvil”, aseguró Fernando Alonso sobre la carrera en suelo mexicano.

Sobre el hecho de que las últimas cinco carreras del Mundial de Fórmula 1 se celebren en solo seis semanas, con tres Grandes Premios seguidos en los próximos tres fines de semana, Fernando Alonso indicó que la clave para soportar ese ritmo es lograr un buen descanso: “Estamos familiarizados con esto, ya que ha sido así en los últimos años. Lo más difícil será la cantidad de viajes en las próximas tres semanas, ya que hay distancias bastante largas entre cada carrera. Hay que asegurarse de conseguir una recuperación y un descanso decentes, ya que será crucial para mantener la energía. También es importante que todo el personal tenga algo de tiempo para recuperarse. Todo el mundo está trabajando en un entorno de alta presión durante un fin de semana de carreras, por lo que es vital que se les dé suficiente tiempo para recuperarse de forma correcta”.