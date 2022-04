El finlandés Heikki Kovalainen fue compañero de Fernando Alonso en Renault en 2006 y de Lewis Hamilton en McLaren Mercedes en 2008 y 2009. En conversación con talkSPORT, Kovalainen analizó lo que supone compartir equipo con Hamilton y valoró lo que supuso para Alonso ser compañero del británico en 2007. “Desde los años de los campeonatos con Renault, [Alonso] siempre ha hecho el movimiento equivocado y, a veces, me pregunto si el detonante fue la sorpresa de la velocidad de Hamilton”, aseguró Kovalainen.

“Si ese fue el problema central, entonces llegó la pelea con Ron Dennis y con el equipo y no había ningún otro lugar a donde ir. Renault estaba en una especie de pendiente descendente y solo estaba tratando de ponerse al día. Después de eso nunca se recuperó realmente”, añadió Kovalainen sobre los efectos que en su opinión causó en Fernando Alonso el hecho de compartir escudería con Hamilton.

Kovalainen continuó analizando lo que supone tener como compañero al británico: “Te quedas sin energía y ese fue mi caso. No tenía suficiente margen en mi capacidad para hacer los tiempos y las carreras que él hizo, así que no fue fácil. Su nivel de rendimiento es tan alto que incluso para supertalentos como Max [Verstappen] requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucha energía, así que no va a ser fácil. No todo el mundo puede manejar eso, es tan simple como eso”.

“Creo que [Nico] Rosberg tuvo que usar todas las herramientas para poder vencer a Lewis y eso casi lo mata. Él mismo lo dijo, no podría haber hecho otra temporada así o estaría muerto”, añadió el finlandés.

Kovalainen fue compañero de Hamilton en 2008, cuando el británico ganó su primer Mundial, y en 2009, pero entonces nunca pensó que Hamilton podría igualar los siete títulos de Michael Schumacher: “Cuando estaba allí no se podía pensar que fuera a batir el récord de Michael. Pero incluso entonces todo el mundo sabía que era muy bueno. Tenía mucho talento y dedicación en todo tipo de aspectos que se pueden medir, está justo en la cima”.

“Ya entonces era obvio que iba a ser bueno, que iba a ser campeón del mundo algún día, era bastante obvio desde muy joven y luego resultó ser así. No es sólo talento puro, hay muchos chicos con talento, y creo que en Lewis se combinan el talento y el trabajo. Es evidente que es muy dedicado y muy decidido, si quiere algo y se propone algo está decidido a conseguirlo. Eso era obvio en todo lo que hacía. Si ibas a jugar al golf estaba decidido, si quería ganarte en cualquier cosa podía hacerlo y ese es uno de sus puntos fuertes”, continuó Kovalainen analizando a Hamilton.

“Creo que los contratiempos que ha tenido en su vida los ha superado mucho más que cualquier otro atleta, no sólo los pilotos de carreras. Es muy bueno en dar la vuelta a las cosas y volver más fuerte”, añadió.