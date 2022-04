La rajada de Verstappen contra Hamilton por querer comprar el Chelsea: "¡Traidor!"

Tras la dura batalla librada la pasada temporada, los pilotos Lewis Hamilton y Max Verstappen vuelven a estar enfrentados pero no en la pista, ni por el desarrollo del mundial de Fórmula 1 sino por el fútbol. Y es que el neerlandés ha aprovechado el nuevo proyecto del británico para lanzarle una dura crítica.

Noticias relacionadas Fútbol. Lewis Hamilton y Serena Williams se unen para comprar el Chelsea

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la tenista Serena Williams invertirán 20 millones de libras (24 millones de euros) en el consorcio encabezado por el expresidente del Liverpool, Sir Martin Broughton, para intentar convertirse en los nuevos propietarios del Chelsea, según publica Sky News. El Chelsea fue puesto en venta de manera oficial por el oligarca ruso Roman Abramovich el pasado 2 de marzo, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara la invasión de Ucrania.

Posible compra del Chelsea

El siete veces campeón mundial de F1 incluso habló sobre la posibilidad de sumarse a esta inversión. “Chelsea es uno de los equipos más grandes del mundo”, dijo Hamilton, según declaraciones difundidas por la BBC. “Es una gran oportunidad de ser parte de algo tan grande. Sir Martin (Broughton) se tomó el tiempo para hablar conmigo por teléfono y explicarme sus objetivos y los de su equipo si ganaban la licitación, lo cual fue increíblemente emocionante y muy alineado con mis valores”.

El consorcio liderado por Broughton es el único dirigido por británicos entre el trío de candidatos preseleccionados para comprar el Chelsea y cuenta con otro icono del deporte británico, Lord Sebastian Coe, entre sus patrocinadores. Sky asegura que “una fuente cercana al grupo dijo que la incorporación de Lewis Hamilton y Serena Williams fue una decisión de inversión seria debido a su experiencia en la construcción de marcas deportivas globales”.

Además de Hamilton y Serena Williams, el consorcio de Broughton también incluye a Lord Coe, presidente de World Athletics y fanático del Chelsea. Es uno de los tres grupos que compiten por quedarse con el club que quedó huérfano tras la abrupta salida de Roman Abramovich.

“He sido fanático del fútbol desde que era un niño. Jugué en el equipo de la escuela todos los años en mi infancia y he estado en numerosos partidos. Cuando era joven, quería encajar y todos los niños apoyaban a diferentes equipos. Recuerdo cambiar de equipo y mi hermana me golpeaba y me decía que tenías que apoyar al Arsenal, así que me convertí en seguidor del Arsenal”, comentó Hamilton.

Jamás compraría el Ajax

Y este comentario ha sido precisamente el que ha servido de argumento a Verstappen para criticar con dureza al británico. “Soy aficionado del PSV [Eindhoven] y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje”, disparó.

“¿Hamilton? Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por el Chelsea, eso es bastante interesante... Pero todos hacen lo que quieren con su dinero, así que veamos qué sale de eso”, agregó el vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo.