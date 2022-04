El curso 2022 de la F-1 sólo lleva disputadas cuatro carreras y los rumores de mercado para el próximo año ya se han disparado. La otra carrera comenzó el pasado fin de semana en Italia. La situación es la siguiente: a final de 2022 acaban contrato pilotos como Alonso, Vettel, Tsunoda, Latifi, Albon, Schumacher, Zhou y Stroll; en 2023 lo hacen Hamilton, Gasly, Ricciardo, Russell y Magnussen; en 2024, Sainz, Leclerc y Ocon; en 2025, Norris y Bottas; y en 2026, Verstappen. A priori, la zona baja es la que tiene más «caducidades» a final de año salvo el asiento de Pérez en Red Bull, que es el más caliente de la F-1 por todos los pilotos que han pasado ya por ahí sin ninguna estabilidad. Incluso han subido y bajado a pilotos a mitad de temporada. Es el caso de Gasly o del propio Carlos Sainz, que dejó Toro Rosso, el equipo B de Red Bull, para irse a Renault en 2017. El caso más delicado puede ser el de Fernando Alonso. Acaba contrato a final de 2022, es decir, a final de esta temporada y el ambiente en Alpine ya empieza a ser difícil. El rendimiento del coche no es el esperado y está muy por debajo de lo buscado por el asturiano.

El famoso «Plan» hace aguas por todas partes y ahora en la cúpula de la compañía gala se enfrentan a un gran dilema. Ocon, francés, tiene contrato hasta 2024, y despedirle no sería política ni económicamente correcto. Lo peor es que el piloto reserva que tienen apadrinado desde hace tiempo es Óscar Piastri, probablemente, la joven figura más prometedora de los últimos años. En las tres últimas temporadas ha ganado la Fórmula Renault, la F3 y la F2. Algo increíble con sólo 21 años. En 2022 ejerce de piloto de pruebas, pero su representante, Mark Webber, ya ha avisado que romperán el acuerdo si el joven australiano no encuentra acomodo en Alpine. Podría decirse que Piastri es lo mejor que hay ahora en cuanto a pilotos jóvenes. Lo que ha hecho es sencillamente impresionante y cuesta creer que todavía no haya debutado en Fórmula Uno. La solución ideal sería mantener a Alonso un par de años más y conseguir para Piastri una cesión en algún otro equipo. Pero no parece fácil porque los asientos que podrían estar disponibles tienen grandes pujadores. El más accesible sería el de Latifi en Williams, pero el canadiense tiene detrás un buen apoyo financiero a menos que personalmente se haya cansado de la Fórmula Uno y quiera otros retos tipo IndyCar.

En caso contrario, Alpine estaría ante una diatriba importante: elegir veteranía con un coche mediocre o apostar por juventud y futuro en un proyecto a largo plazo. La situación es realmente difícil para ambas partes. Alonso está atento al mercado y en cualquier momento puede producirse un terremoto que provoque un efecto dominó. Los rumores apuntan a movimientos de Lewis Hamilton lejos de Mercedes, de Daniel Ricciardo en McLaren o, incluso, en Red Bull.

Alonso comentó ayer a la Prensa británica que sólo se retirará cuando compruebe que hay pilotos mejores que él, algo que no está ocurriendo en la actualidad, siempre según su opinión. El futuro es más incierto que nunca. Fernando Alonso apunta a Aston Martin, que podría vender su estructura a un gran fabricante de coches que quiere entrar en la Fórmula Uno a lo grande para ser candidato a todo.