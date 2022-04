Lewis Hamilton suma 28 puntos en las cuatro primeras carreras del Mundial de Fórmula 1, una cifra insignificante para quien ha sido campeón del mundo en siete ocasiones. Según palabras del propio piloto británico, esta puntuación le deja sin opciones de luchar por el título: “Estoy fuera del campeonato, seguro”.

Hamilton fue doblado en el último Gran Premio, celebrado en Imola, por Max Verstappen, el piloto con el que luchó hace solo unos meses por ganar el pasado Mundial de F1. Hamilton terminó 13º en Italia, su peor clasificación de la temporada. Fue tercero en Baréin (15 puntos), décimo en Arabia Saudí (1 punto) y cuarto en Australia (12 puntos).

“Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro. No hay duda de eso. Creo que el equipo está... esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos, así que no hay nadie que se dé por vencido y todos están tratando de avanzar lo más rápido que pueden”, declaró Hamilton, quien recibió a través de la radio del coche las disculpas de Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes: “Lo siento por lo que has tenido que conducir. Sé que el coche es inconducible. No te lo mereces. Ha sido una carrera terrible”.

“Hemos visto con George [Russell] dónde puede estar el coche, pero no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno para un campeón del mundo, no es digno de un campeón del mundo y tenemos que arreglar el coche”, añadió Wolff. Russell acabó cuarto en Imola y suma 49 puntos en el campeonato, que le sitúan en el cuarto puesto de la clasificación hasta ahora.

Hamilton también se disculpó por el resultado obtenido en el último Gran Premio de Italia: “No puedo decir que esté particularmente ansioso por este momento, pero estoy seguro de que durante la semana llegaré a un punto mental positivo. Estaré en la fábrica mañana [por este lunes] para trabajar con los muchachos y ver qué podemos mejorar. Al menos Russell obtuvo algunos puntos para el equipo. Así que pido disculpas a todos por no haber podido hacerlo”.