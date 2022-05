Tensión en Alpine: Alonso tiene el enemigo en casa

El pasado Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, disputado el fin de semana en Miami, no fue uno de los más acertados para Alpine. Tampoco para Alonso y menos todavía para su compañero Esteban Ocon. Desde hace años, todas las radios y comunicaciones de los equipos con sus pilotos se emiten en abierto. O lo que es lo mismo, las televisiones tienen acceso a casi todo lo que sucede y aquellos aficionados que se abonan a la aplicación de la competición también pueden disfrutar de esta información. Es una manera de entender todo lo que ocurre en carrera cuando las estrategias no parecen claras para el seguidor.

Durante el pasado domingo salió a la luz una conversación entre los ingenieros de Alpine y Esteban Ocon en la que quedó claro que el piloto francés, en un primer momento, se negó a colaborar con su escudería y a ayudar a su compañero Fernando Alonso.El contexto era el siguiente: Alonso cometió un tremendo error de conducción a la hora de superar a Pierre Gasly y ambos pilotos sufrieron un pequeño toque en la frenada. El asturiano no midió bien y no pudo evitar una pequeña colisión con el coche del piloto francés de AlphaTauri, equipo «B» de Red Bull. Los comisarios de la FIA estudiaron la maniobra y acordaron una sanción de cinco segundos para el asturiano, un castigo que el propio Alonso consideró justo. Esta clase de sanciones, en función del momento de la carrera, se aplica de la siguiente manera: si entras en boxes permaneces parado cinco segundos sin que los mecánicos pueden intervenir en el monoplaza y una vez pasado este tiempo sustituyen las ruedas como cualquier parada en boxes; si se acerca el final de la prueba y el piloto sancionado no pasa más por los garajes entonces se añaden al tiempo global de la carrera los cinco segundos. Este segundo caso era el de Alonso, que en ese momento rodaba en octava posición. Fue entonces cuando los ingenieros de Alpine idearon la solución. Pidieron a Ocon, que rodaba justo por detrás de Alonso, que levantara un poco el ritmo para acumular con el español una desventaja de cinco segundos y así todo quedaría igual. Cuando los ingenieros y jefes de estrategia solicitan algo así lo hacen después de analizar todos los datos disponibles, es decir, la ventaja que Ocon tenía con el piloto perseguidor (Albon en este caso), el estado de neumático, la estrategia que llevan los perseguidores... Una vez comprobado que todo estaba bien, se lo hicieron saber a Ocon y el galo se negó a colaborar. Su argumento era que sería finalmente adelantado y que se olvidaran del tema. Con la tensión del momento, todo lo hizo gritando.

Después de unos segundos de duda, accedió a hablar más tarde, cuando apenas quedaban dos vueltas. Fue entonces cuando los ingenieros le dieron la vuelta a la propuesta y optaron por la acción más arriesgada y difícil. Que Alonso y Ocon lograran distanciar más todavía a Albon para que, cuando a Alonso se le sumaran los cinco segundos, la distancia fuera mayor. El francés llevaba neumático duro casi nuevo y podía haber rodado mucho más rápido de lo que lo hizo, pero, aun así, la jugada salió bien y Alonso acabó noveno. Ocon había conseguido su objetivo. Sumar el mismo número de puntos para el equipo, pero con él como referencia y no la de Alonso, que había hecho mejor fin de semana.

Hay que recordar que Ocon sufrió un accidente en los libres por un error de conducción y no pudo tomar parte en la clasificación, algo que le condenó a salir en último lugar. El galo quedó retratado, aunque luego todo esto no sirvió de nada porque otro error de Alonso por ganar posiciones por fuera de la pista le acarreó otra posterior sanción de cinco segundos que finalmente le llevó hasta la undécima plaza. Pero sirve para despejar cualquier duda sobre la situación en Alpine, donde Alonso tira del carro, aunque también falla. De hecho, el asturiano sólo tiene dos puntos frente a los 30 que firma Ocon.