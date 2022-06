Vettel: “La F1 está preparada para tener un piloto homosexual”

El alemán Sebastian Vettel se ha convertido en el primer piloto de la Fórmula 1 en ser portada de la revista británica gay Attitude, donde en su edición de julio y agosto habló de la homosexualidad y aseguró que “la F1 está preparada para tener un piloto homosexual”.

Vettel siempre se ha destacado por su apoyo a la comunidad LGTBI y durante el Gran Premio de Hungría de la temporada pasada mostró públicamente su apoyo a este colectivo debido al trato que recibe por parte del Gobierno húngaro. A Vettel se le pudo ver en el paddock con unas zapatillas con la bandera arcoíris y una camiseta con esos mismos colores y la frase “el mismo amor” (Same love, en inglés). “Es el nombre de una hermosa canción de Macklemore y creo que explica, de una manera agradable, algunas de las percepciones equivocadas que tiene la gente. No importa el color de tu piel, no importa tu origen, no importa de dónde vienes, no importa de quién te enamores. Al final, solo quieres un trato igualitario para todos. Todos tienen el mismo derecho a amar”, explicó Vettel en Attitude.

El piloto alemán sostiene que desde que llegó a la F1 ha habido un cambio en este deporte respecto a la diversidad: “Siento que el mundo entero ha cambiado mucho en ese tiempo. Siempre ha habido personas LGTBI en la Fórmula 1, pero no puedo hablar por ellos ni decir si sintieron que tenían que esconderse o no. Ciertamente, el hecho de que el mundo se haya abierto les ha ayudado a salir. Entonces, está mejorando, y ahora ves algunos ingenieros y mecánicos que se sienten capaces de ser más abiertos. Pero aún hay más que podemos hacer para mejorar la diversidad y la inclusión en el automovilismo, no solo en términos de sexualidad sino también apoyando y alentando a las mujeres, las personas de color, las personas con discapacidades, etc.”.

Sebastian Vettel, en la portada de la revista 'Attitude' de julio y agosto de 2022. FOTO: Attitude

Reconoció que en la F1 ha escuchado “a personas hablar negativamente del colectivo LGTBI” y dejó claro durante la entrevista que “la homofobia es prejuicio, y el prejuicio está mal. Realmente es tan simple como eso”.

Preguntado por si la Fórmula 1 está preparada para tener un piloto homosexual, Vettel fue claro: “Sí. Tal vez ese no hubiera sido el caso en el pasado, pero ahora creo que un piloto de Fórmula 1 gay sería bienvenido, y con razón. Siento que un piloto gay ayudaría a acelerar la eliminación de los prejuicios y ayudaría a impulsar nuestro deporte en una mejor dirección”. El alemán reconoció que no conoce a ningún piloto gay de F1, pero eso no significa que no los haya habido: “Estoy bastante seguro de que debe haber habido algunos. Supongo que no sabría de ellos porque nunca salieron, lo cual es una pena”.