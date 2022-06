La grave acusación contra Fernando Alonso desde Mercedes

El porpoising es una de las nuevas palabras que más se está manejando en la nueva Fórmula Uno, porque está siendo un quebradero de cabeza (casi en sentido literal) para los pilotos. Ver a Lewis Hamilton cojeado y muy dañado tras abandonar su coche ha puesto a todo el mundo en alerta: “No lo he visto y no he hablado con él después, pero puedes ver que esto ya no es muscular. Es decir, esto va contra la columna vertebral y puede tener algunas consecuencias”, aseguró Toto Wolff, el jefe de Mercedes tras lo sucedido: “Tenemos que encontrar una solución. En este momento creo que él (Lewis) es quizás el más afectado de todos los pilotos. Pero casi todo el mundo, por lo que he entendido de los pilotos, ha dicho que tiene que pasar algo”, ha continuado. Hamilton fue muy descriptivo: “Ha sido la carrera más dolorosa y dura de mi vida. No quiero sufrir ese problema de nuevo y haré cualquier cosa para evitarlo”, dijo tras la carrera de Bakú. Russell también fue muy claro: “Me alegré mucho de que la carrera llegara a su fin, porque estaba destrozando el suelo en cada curva y en cada vuelta durante más de una hora y medio. O estás haciendo porpoising y el coche está rebotando hacia arriba y hacia abajo fuera de la carretera o tienes que correr el coche a milímetros del suelo y sólo estás golpeando el suelo vuelta tras vuelta”, describió.

No todos están de acuerdo. Norris acusó a Mercedes de sufrirlo más porque si cambian sus coches perderán rendimiento: “Estoy seguro de que Mercedes puede aumentar la altura del coche. Pero les costaría rendimiento”, aseguró.

Aunque el debate está ahí, Wolff quiso buscar un culpable al que echar las culpas de lo que sucede esta temporada en Mercedes y lo encontró en una frase muy espectacular, pero que está por ver que sea cierta, leídas las palabras de Norris. Según Wolff, hay un responsable de que el porpoising se mantenga y es Fernando Alonso: “Todos los pilotos se reunieron y acordaron que es un problema, excepto uno: Fernando Alonso”, dijo con toda tranquilidad el jefe de Mercedes.