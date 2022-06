El expiloto británico Jackie Stewart, campeón de Fórmula 1 en tres ocasiones, cree que ha llegado el momento de que Lewis Hamilton ponga punto final a su carrera. “Creo que es momento de retirarse”, declaró Stewart en The Convex Conversation.

Hamilton perdió el pasado Mundial frente a Max Verstappen en la última vuelta de la última carrera y esta temporada ocupa el sexto puesto en la clasificación, con 77 puntos, 98 menos que Verstappen. Entre los pilotos que está por encima de Hamilton está su propio compañero de equipo, George Russell, que suma 111. El pasado verano, Lewis renovó su contrato con Mercedes, que concluye en 2023, por lo que no parece probable que el siete veces campeón del mundo vaya a poner fin a su carrera en a F1 esta temporada.

“Lewis lo ha hecho extremadamente bien. Sus inicios fueron bastante humildes, con su padre teniendo cuatro o cinco trabajos antes de que Ron Dennis le echase el ojo, porque era demasiado bueno en karting y se lo llevó a McLaren. Cuando llegó el momento de dejar McLaren, fue su decisión, vio todo el potencial que había en Mercedes”, reflexionó Stewart, de 83 años, quien añadió: “Ahora está sufriendo un poco, ya que tiene un compañero de equipo nuevo que ha sido más rápido que él en la clasificación hasta la fecha. Y eso va a ser algo complicado de gestionar para él. Creo que es momento de retirarse”.

Aunque le gustaría que Hamilton se retirase, Stewart aseguró que no cree que eso vaya a suceder: “Me gustaría verlo retirarse ahora y ha sido una lástima que no lo haya hecho cuando estaba en lo más alto. Ha ganado todo y es mejor irse ahora. Lewis está en ese grupo de los Ayrton Senna y los Alain Prost... o tal vez incluso de los Jackie Stewart. Es una pena que no renunciara en la cima, pero no creo que eso vaya a suceder ahora. Es más fácil parar que pasar por todo el dolor de no poder hacer lo que sí podías hacer antes”.

Stewart manifestó que Hamilton seguro que encontraría otras motivaciones fuera de la Fórmula 1 y no dudó en señalar que ahí también tendría éxito, como en el deporte. “Tiene música, tiene cultura. Le encanta la ropa y el comercio sería absolutamente adecuado para él. Estoy seguro de que tendrá mucho éxito, porque ha estado ganando una gran cantidad de dinero, con razón, porque ha sido el mejor de su tiempo”, dijo.