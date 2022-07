Racismo, homofobia y acoso sexual en la Fórmula 1

La Fórmula 1 está conmocionada por las denuncias de racismo, homofobia y acoso sexual que se produjeron durante el Gran Premio de Austria que se celebró este pasado fin de semana. El comportamiento de algunos aficionados, que llegaron a celebrar el accidente de Lewis Hamilton en los entrenamientos, provocó la reacción de la organización, que emitió un comunicado de condena, y también de Red Bull, Max Verstappen, Hamilton y Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien aseguró que esos aficionados “no tienen cerebro”, los calificó como “amebas” y les dedicó un contundente “váyanse a la mierda”.

“Hemos tenido conocimiento de informes que indican que algunos aficionados han sido objeto de comentarios totalmente inaceptables durante el Gran Premio. Nos tomamos estas cuestiones muy en serio y tratamos el asunto con el promotor del evento y la seguridad. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado”, aseguró la Fórmula 1 en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Toto Wolff se pronunció con mucha dureza contra esos aficionados que tuvieron un comportamiento inadecuado durante el Gran Premio de Austria, pero también quiso dejar claro que fue solo una minoría. “Sea cual sea el equipo o piloto del que seas seguidor, no puedes ser racista, no puedes tener un comportamiento homófobo. Eso no encaja en la Fórmula 1. Entonces no te queremos”, declaró a RacingNews365. “Por otro lado, tenemos que tener cuidado con esto, porque hay algunos idiotas borrachos que no entienden cómo funciona el mundo. No deberíamos juzgar al 99,9% de los aficionados por eso. Siempre habrá idiotas como estos que impedirán que todos los demás tengan un buen espectáculo”, añadió.

“En general, el 99,9% son grandes aficionados, ya sea de Max, Charles [Leclerc] o Lewis. Ese 0,1 % eclipsa eso, pero contra esa gente digo: quédense en casa, no os queremos. Son solo personas que son estúpidas. No tengo otra explicación. Si te comportas así: sexista, homófobo, racista, entonces simplemente no tienes cerebro. Ninguna cantidad de alcohol puede ser una excusa para eso. El deporte divide y crea emociones, pero nuevamente, tenemos que asegurarnos de que los pocos idiotas se mantengan alejados. A esas pocas amebas: no os queremos. Si sois de ese grupo: ¡váyanse a la mierda!”, continuó Wolf.

Lewis Hamilton también condenó el comportamiento de ese grupo de aficionados: “Me disgusta y decepciona saber que algunos aficionados se enfrentaron a comentarios racistas y homófobos y a otros abusos en el circuito este fin de semana. Asistir al Gran Premio de Austria, o a cualquier otro, no debería ser una fuente de ansiedad o dolor para los aficionados. Hay que hacer algo para que las carreras sean seguras para todos”.

La escudería Red Bull aseguró que este tipo de comportamientos “no tienen cabida en la sociedad”: “Nos sorprende escuchar que ha habido incidentes por el comportamiento completamente inaceptable en las gradas. Esperamos que la seguridad y las autoridades respondan rápidamente, porque no hay lugar para esto en las carreras y en la sociedad en general. Red Bull está comprometido con la inclusión y quiere brindar un entorno seguro para que los aficionados disfruten de nuestro deporte”.

Verstappen se mostró igual de contundente y declaró que “una persona normal no hace eso”: “Esto nunca debería suceder, en ningún lado. Leí algunas cosas impactantes. Obviamente eso no está bien. Ni siquiera debería estar diciendo esto. Seguramente una persona normal debería entender que no puede comportarse así. No es una excusa, pero los aficionados ven la carrera, se divierten y beben alcohol. A veces puedes hacer cosas estúpidas. Eso se puede regular. A veces es hora de irse a la cama y no continuar. Puedes hacer cosas estúpidas con alcohol, pero eso no es excusa”.

El alemán Sebastian Vettel abogó por una política de “tolerancia cero” con ese tipo de personas: “Quienquiera que sea esta gente, debería avergonzarse y debería ser prohibida para siempre. Debería haber tolerancia cero. Si la gente se divierte y bebe demasiado, está bien, pero eso no justifica ni excusa un comportamiento incorrecto”.