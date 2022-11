El hartazgo es mutuo. Alpine está cansado de Alonso y viceversa. El ambiente es tan raro que el piloto asturiano podrá probar su nuevo monoplaza el día 22 de noviembre, dos días después de que acabe la temporada. Lo hará en la jornada de test que Pirelli organiza cada año al acabar el curso en Abu Dabi para que pilotos y equipos prueben los neumáticos de 2023 y así vayan adquiriendo algo de información antes de las vacaciones. Por lo general, no suele haber problemas para que los equipos liberen a sus pilotos para realizar esta clase de pruebas con las escuderías con las que correrán al año siguiente.

En noviembre de 2020, Alonso tuvo problemas para hacer este test, ya que estaba destinado a jóvenes pilotos. Venía de dos años sabáticos y solicitó poder hacerlos, algo a lo que algunos jefes de equipo se negaron: «Es un test de pilotos jóvenes y un dos veces campeón del mundo, que tiene casi 40 años, para mí no es un piloto joven», afirmó aquel año Otmar Szafnauer, por aquel entonces jefe de Racing Point y hoy, jefe de Alonso en Alpine, al menos, hasta finales de diciembre. Cambiaron la norma por esta circunstancia.

Este curso, de momento, Alpine no ha puesto objeciones para que el español ruede con Aston Martin durante media jornada, aunque seguramente lo haga con un mono sin ningún tipo de publicidad. Nada de Alpine ni de Aston Martin, que ayer confirmó a Stoffel Vandoorne como piloto reserva, por aquello de mantener la vigencia de los contratos y acuerdos publicitarios.

Pierre Gasly, que hoy es piloto de AlphaTauri, también podrá probar el Alpine, ya que correrá con ellos en 2023 en el asiento que deja libre Alonso. El problema lo tendrá Oscar Piastri, que todavía no ha aclarado su vinculación con McLaren y es piloto de Alpine todavía. Hay lío legal entre ellos.

La relación de Alpine y Alonso es ahora casi inexistente. Ambas partes quieren liberarse cuanto antes. El español clama contra la fiabilidad del monoplaza con cinco abandonos (realmente son cuatro porque una de las averías fue provocada por un choque de Mick Schumacher) frente a dos de su compañero Ocon, que ha tenido más suerte en este sentido. En sus enfrentamientos particulares, el francés ha quedado por delante en once ocasiones mientras que Alonso lo ha hecho en ocho. La diferencia entre ellos es de once puntos, una distancia grande, pero no insalvable para el ovetense, al que sólo una vez en sus 18 temporadas le ha ganado un compañero, Jenson Button. En 2007 empató con Hamilton, pero los mejores resultados del inglés deshicieron la igualdad.

En los test de neumáticos de Abu Dabi, Fernando Alonso correrá media jornada mientras que la otra será para el que será su compañero, Lance Stroll, y actual piloto de Aston Martin e hijo del propietario de la escudería, Lawrence Stroll, un multimillonario canadiense que hizo su fortuna invirtiendo, expandiendo y reflotando empresas textiles.