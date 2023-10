El abogado de Schumacher revela como funciona el "cerco de silencio" y por qué no hay "informe final" sobre su estado

El próximo29 de noviembre se cumplirá una década de aquel fatídico accidente que le arruinaría la vida y su estado real sigue siendo una incógnita.

Hace 10 años, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

Desde entonces muchos se preguntan por su estado y ahora, su abogado Felix Damm ha detallado como funciona el "cerco de silencio" y las decisiones que se tomaron para evitar que se realicen especulaciones sobre la salud del ex piloto alemán y proteger su intimidad.

Sin "informe final"

En una extensa entrevista al portal alemán LTO, aseguró que no habrá un “informe final” sobre la condición médica del ex corredor que en enero cumplirá 55 años porque consideraron que eso no detendría las versiones: “Siempre se trató de proteger la intimidad. Por supuesto, discutimos mucho sobre cómo hacerlo. También consideramos si un informe final sobre el estado de salud de Michael podría ser la forma adecuada de hacerlo. Pero eso no habría sido el final y habría tenido que haber “informes permanentemente actualizados”. Los medios, una y otra vez, preguntarían: "¿Y cómo está ahora?", uno, dos, tres meses o años después del mensaje. Y si luego quisiéramos tomar medidas contra esta información, tendríamos que lidiar con el argumento de la divulgación voluntaria que habríamos hecho", revela en clave jurídica este especialista que lleva con la familia desde 2008.

“Con el accidente, la presión mediática cambió muchísimo, por supuesto. Todavía tengo la imagen de los numerosos periodistas y fotógrafos esperando información frente al hospital de Grenoble durante días después del accidente. Hasta entonces, la información sobre asuntos privados era absolutamente tabú”, afirma durante la entrevista en Legal Tribune Online .

Estrategia legal

Damm es el encargado de tomar las medidas que garanticen el "cerco de silencio". y para ello ha llevado cabo distintos procesos jurídicos contra publicaciones que hablaron sin fundamentos sobre la salud de Michael: “Me sorprendió lo mucho que informaron los medios de comunicación a pesar de no disponer de información fiable; lo mucho que se pueden crear supuestas historias a partir de cero información. Nuestra actuación ha reforzado la protección de Michael Schumacher y su familia. Los medios de comunicación han comprendido que son inadmisibles los reportajes que aborden tratamientos médicos o especulen sobre medidas terapéuticas concretas. Han entendido que así lo juzgan también los tribunales, incluido el Tribunal Supremo Federal”.

En este sentido, subrayó el éxito judicial tras una demanda a la revista “Die aktuell” que publicó una portada que decía: “Ya no está con nosotros” .

“Cuando la frase en la portada de una revista “Ya no está con nosotros” creó la impresión de mal gusto de que Michael Schumacher había muerto. El editor tuvo que pagar 100.000 euros por esta frase. Esto puede considerarse sin duda un éxito”, subraya Damm. También recordó la polémica portada realizada con IA.

El letrado critica las declaraciones de amigos o supuestos conocidos del pilotos como Jean Todt y Georg Gänswein porque han dado pie a especulaciones en los medios sobre su estado real aunque entiende el interés de los fans. "Naturalmente. Creo que la gran mayoría de los aficionados pueden afrontarlo bien y también respetar el hecho de que el accidente ha puesto en marcha un proceso en el que el refugio privado es necesario", concluye.