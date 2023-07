Aston Martin habla claro de la relación de Fernando Alonso con Stroll y desvela por qué no lo adelantó en Austria

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F1 dos temporadas más, la sorpresa saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin, donde su compañero sería Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll. Tras su convulsa relación con Esteban Ocón ¿Sería el compañero ideal? Muchos ya lo dudaron e incluso alertaron de que podría gozar de cierto favoritismo que podría llevar a Alonso a enfrentarse a una situación a la vivida con Lewis Hamilton en Mercedes.

Y aunque ellos se empeñan en hacer gala de su compañerismo cada gesto entre ambos es analizado con lupa y permanentemente se cuestiona un cierto favoritismo hacia Stroll por ser "un niño de papá". Ya en GP de Azerbayan, la radio de Fernando Alonso se convirtió en los más comentado tras la carrera en Bakú. Ambos pilotos intentaron ayudarse durante la carrera. Lance avisó por la radio que no iba a atacar a Alonso, mientras que el español respondió que no tenía problema en si lo intentaba. En Miami, más de lo mismo. "Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", expresó Fernando Alonso tras la carrera para elogiar a su nuevo compañero y lanzar un tremendo zasca a Ocon.

Y este fin de semana la relación entre ambos pilotos ha vuelto a ser objeto de debate. Lance Stroll quedó por delante de Fernando Alonso en la carrera al sprint del GP de Austria, sin embargo, el piloto español acabó a menos de medio segundo de su compañero de equipo. Pese a estar muy cerca, Alonso no intentó superar al canadiense y eso desató rumores en Francia. Allí, se asegura que el contrato del asturiano incluye una cláusula que le prohíbe rebasar a Stroll. Un rumor que ha provocado una tajante respuesta por parte de la escudería.

¡Es absurdo!

Tras finalizar la carrera del domingo, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, se encargó de poner las cosas en sus sitio. "Eso es absurdo. Es absurdo. Me lo ha comentado antes Antonio y es absurdo totalmente", aclaró De la Rosa en DAZN.

"La sintonía interna ahora mismo es perfecta y eso no va a cambiar si un día el canadiense es más rápido que el español o si se encuentran en pista, algo que sí sucedió varias veces con Esteban Ocon. Tenían a un Hulkenberg que venía con neumáticos slick y Fernando no se iba a jugar una adelantada por un error y que Hulkenberg hubiese adelantado a los dos", añadió el embajador.

"Este comentario que se ha hecho en Francia y que ha corrido como la pólvora lo hace gente que no conoce muy bien a Fernando", argumentaba Lobato. "Fernando nunca aceptaría un contrato de este tipo".

"Además, analizando la situación, te das cuenta de que Fernando tiene metido en la cabeza un objetivo, y el objetivo es que el equipo termine siendo segundo en el Mundial de Constructores. Y para que el equipo sea segundo en el Mundial de Constructores, no solamente tiene que puntuar él, tiene que puntuar también Stroll", aubrayaba.

"Sí es verdad que es un poco como ave protectora de Stroll, que no quiere meterse en líos, no quiere presionarle para que pueda haber un toque entre ambos y sea un cero para el equipo. Con otro piloto, probablemente le hubiera atacado ayer en pista. La duda que yo discutía con Pedro, si en vez de ser Stroll y estar en esta situación de este año, en el que hay un objetivo que es ser segundo, es el año pasado en Alpine con Ocon, le arranca las pegatinas ayer en pista", sentenciaba Lobato.

"Todos los pilotos piensan en el equipo mientras tu compañero piense en el equipo", zanjaba Pedro de la Rosa dejando claro que a nivel interno todo está en orden.

Mientras tanto, el español se mantiene al margen de la polémica y solo piensa en poder dar el golpe en Gran Bretaña. Y para ello desde el equipo verde anuncian un nuevo paquete de mejoras. Dan Fallows, director técnico de Aston Martin asegura que trabajan para aumentar el ritmo y sobre todos para mejorar los problemas en el DRS que han lastrado a Fernando Alonso durante toda la temporada. "Esa ha sido un área de enfoque para nosotros, sin duda. Cada actualización que traemos al coche es con el objetivo de ayudar a la eficiencia del DRS. Así que estamos dando más pasos en eso todo el tiempo" ha afirmado.

Tras la decepción de Austria todos confían en dar el salto en Silverstone.