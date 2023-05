Fernando Alonso explica por qué ayuda a Stroll... ¿Pulla a Alpine?

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F1 dos temporadas más, la sorpresa saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin, donde su compañero sería Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll. Tras su convulsa relación con Esteban Ocón ¿Sería el compañero ideal? Muchos ya lo dudaron e incluso alertaron de que podría gozar de cierto favoritismo que podría llevar a Alonso a enfrentarse a una situación a la vivida con Lewis Hamilton en Mercedes.

Pero la deportividad demostrada el pasado fin de semana ha disipado todas las dudas. Fernando Alonso y Lance Stroll protagonizaron uno de los momentos más emotivos. Ambos pilotos intentaron ayudarse durante la carrera. Lance avisó por la radio que no iba a atacar a Alonso, mientras que el español respondió que no tenía problema en si lo intentaba.

Si al acabar el GP, Stroll agradecía la actitud de su compañero, ahora es el asturiano el que ha explicado por qué le ayudó durante la carrera.

Alonso fue preguntado por su gesto con Stroll, ofreciendo información privilegiada sobre la configuración, en un fin de semana en el que apenas hubo tiempo de entreno; a lo que el ovetense reaccionó naturalizando esta actitud, dentro de un ambiente propicio para ello: “Hablamos mucho durante el fin de semana desde el viernes, ya desde el jueves, lo que ambos sentimos aquí en el pasado, también en la reunión de estrategia, qué haremos, cuál será el plan para cada uno de los coches y cosas así”, reveló el ‘14’, declaró a Motorsport sobre su colaboración con Stroll.

"Somos un equipo"

“Entonces, si sentimos algo en el coche durante la carrera de lo que no hemos hablado, y que puede ayudar al otro, normalmente nos comunicamos con el equipo”, añadió el veterano campeón. Algo que ya han interpretado como un dardo en toda regla a su antigua escudería, Alpine, donde el espíritu de equipo -como ya denunció el asturiano en múltiples ocasiones- brilló por su ausencia.

Pero, al margen de un objetivo común como escudería, Fernando encuentra más motivos para justificar esta ayuda prestada a Stroll durante la carrera, pensando en el relevo generacional dentro de Aston Martin: “Y sí, ha sido así. Sé que estaré en el deporte unos años más, pero no muchos, y él liderará al equipo durante los próximos 10 o 15 años. Así que espero poder ayudar a Lance tanto como pueda en los próximos años”, prosigue el ovetense, que podría observar en un futuro ese liderazgo desde algún puesto directivo dentro del equipo verde.

Finalmente, Fernando fue preguntado por si, a lo largo de su extensa carrera en F1, ha tenido anteriormente este tipo de relaciones tan colaborativas y desprovistas de ego, a lo que el español responde con rotundidad: “Sí, la tuve en el pasado, ¡pero solo se transmitían algunas de mis radios!, pero no estas. Por alguna razón, ahora la F1 es amable conmigo”, sentenció Fernando Alonso que no quiso dar nombres pero que, a buen seguro, no se refería a Esteban Ocón.